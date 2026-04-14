Milan, Allegri sa che il momento è difficile. Ma sa come gestirlo

Il momento è difficile, Allegri ne è consapevole, così come, però, è consapevole di avere la giusta esperienza per gestirlo e soprattutto gli uomini adatti con cui poterlo fare. Per la 'rosea', Allegri ha fatto capire ai suoi ragazzi che sono gli stessi che erano secondi in classifica fino a due settimane fa e gli stessi che hanno vinto due derby su due contro l'Inter in questa stagione.