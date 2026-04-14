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Milan, discorso di Allegri a Milanello: cosa ha detto alla squadra e la mossa per uscire dalla crisi

Rafael Leao e Christian Pulisic attaccanti del Milan di Massimiliano Allegri
Ieri Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha tenuto a lungo a rapporto il suo Milan dopo la pesante sconfitta (0-3) incassata sabato pomeriggio a 'San Siro' contro l'Udinese. In questo articolo, il messaggio del livornese al Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Ieri il Milan si è ritrovato a Milanello per riprendere gli allenamenti dopo la pesante sconfitta interna (0-3) incassata sabato a 'San Siro' contro l'Udinese e, per l'occasione, l'allenatore Massimiliano Allegri ha voluto parlare con la sua squadra, per dare un messaggio a tutti i ragazzi. Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

"Niente panico", il senso del discorso di Allegri dopo un k.o. che ha complicato le cose per il Milan sul viaggio verso la qualificazione in Champions League, ma che non ha di certo compromesso tutto. Allegri ha voluto isolare il suo gruppo da dubbi e critiche e, ieri, ha invitato tutti a lasciar perdere conti e classifiche. L'unico pensiero dovrà essere quello di andare a vincere a Verona.

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Il momento è difficile, Allegri ne è consapevole, così come, però, è consapevole di avere la giusta esperienza per gestirlo e soprattutto gli uomini adatti con cui poterlo fare. Per la 'rosea', Allegri ha fatto capire ai suoi ragazzi che sono gli stessi che erano secondi in classifica fino a due settimane fa e gli stessi che hanno vinto due derby su due contro l'Inter in questa stagione.

Stop 4-3-3, si tornerà al 3-5-2. E si lavorerà sulla distanza tra i reparti

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Non è cambiato nulla. Bisogna soltanto che il Milan torni compatto, solido e che faccia gruppo come successo per gran parte dell'annata. Dal punto di vista tattico, Allegri manderà in soffitta per ora il 4-3-3 e tornerà a lavorare sul 3-5-2. Studiando il match contro i friulani, ha visto come il Milan fosse molto 'sfilacciato' tra i reparti.

Il Diavolo si è fatto sorprendere troppe volte dalle ripartenze dell'Udinese: non è sembrato molto 'allegriano' e dovrà tornare ad esserlo. A Milanello, con Allegri, ieri c'era anche il direttore sportivo Igli Tare: non ha tenuto un discorso, ma si è fermato a scambiare due chiacchiere con qualche giocatore. Presto arriverà anche la visita dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. Tutti uniti, verso un unico obiettivo: la qualificazione Champions.

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