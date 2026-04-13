Quelli che all'inizio erano solo dei 'piccoli' brusii, si sono trasformati poi in veri e propri fischi, culminati al secondo tempo quando, messo nel suo ruolo naturale, Leao non è riuscito ad esplodere. Colpa della sua condizione fisica? O colpa del suo atteggiamento?

Quella di quest'anno non è stata una stagione semplice per il portoghese (come riferito e rimarcato da Tuttosport): il numero 10 rossonero ha segnato solamente 10 gol, il bottino più basso dal 21-22. L'utilizzo di Max Allegri nel 3-5-2 lo ha depotenziato, facendolo entrare poi in un momento negativo.

Dopo l'infortunio rimediato all'adduttore destro, è arrivata anche la pubalgia che, ancora al giorno d'oggi, non lo ha abbandonato, limitandolo moltissimo nei movimenti. Col passare del tempo, però, il portoghese non è migliorato, anzi... Nell'ultimo periodo è arrivato anche un certo tipo di nervosismo a condizionare le partite.

All'Olimpico contro la Lazio, al momento del cambio, il portoghese ha reagito malissimo, mettendo in scena un vero e proprio siparietto (negativo) contro Pulisic, scena che non è assolutamente piaciuta ne ad Allegri ne alla dirigenza, che ha voluto congelare momentaneamente qualsiasi discorso legato al rinnovo contrattuale.

Questa situazione è diventata, ovviamente, un caso importante. Con la qualificazione in Champions League a rischio, il Milan ha bisogno del migliore Leao possibile. La sensazione, però, è che la sua storia con i rossoneri sia arrivata alla fine, sia se si continui a lavorare con il 3-5-2, sia se si cambiasse eventualmente modulo.

Ricordiamo che, nel 2022, il Milan rifiutò ben 100 milioni di euro dal Chelsea per Leao. Ad oggi, invece, di squadre europee non ce ne sono: forse può spostare qualcosa dall'Arabia, ma a 27 anni non sarebbe una scelta positiva. Una frattura con il Milan è presente, ma può essere ricucita? Vedremo l'evolversi nelle prossime settimane...