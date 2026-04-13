Mettiamo le cose in chiaro, si può vincere in tanti modi e non serve per forza dominare (cosa che il Milan in questo momento non può fare), ma quello che serve è un piano, una strategia specialmente sul mercato. E la stiamo vedendo dal Como: può piacere o non piacere, ma il club ha investito sul mercato per giocatori perfetti per la filosofia di calcio di Fàbregas. Calciatori offensivi, di qualità, bravi nell'uno contro uno e nel fraseggio. E infatti il Como gioca il calcio che vuole giocare, con tutti i rischi del caso. E qui ci colleghiamo al Milan: la sessione estiva di mercato che filosofia ha seguito? Qual era il piano? Che gioco si voleva vedere? Il Diavolo ha cercato giocatori diversi, con caratteristiche diverse senza seguire un piano davvero preciso, come ha fatto il Como e come dovrebbe fare qualsiasi società. L'esempio massimo è l'attaccante: si voleva prendere una prima punta di peso e alla fine è arrivato Nkunku, che non ha nulla in comune con un attaccante d'area di rigore. Il problema non è il modulo o il gioco che si vuole mettere in campo: il problema è che sta mancando una filosofia chiara da seguire sul mercato.