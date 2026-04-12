Milan-Udinese, dimostrazione che la squadra non può dominare. Ricci ...

Squadra senza idee, senza gioco e completamente scollata. Non ci vuole un mago dell'analisi tattica calcistica per capire come il Milan abbia giocato una partita pessima ieri sera contro l'Udinese (qui le pagelle). La peggiore senza alcun dubbio della nuova gestione di Massimiliano Allegri. Al di là di tutti i problemi tattici arrivati dal cambio di modulo (4-3-3 invece del 3-5-2), quello che fa molto preoccupare in vista delle ultime partite stagionali è l'atteggiamento della squadra. Giocatori molli, quasi svogliati e con l'impressione che spesso non sapessero cosa fare in campo con e senza il pallone tra i piedi. Le parole di Samuele Ricci nel post partita sono chiarissime (qui tutte le dichiarazioni).
Milan Udinese
Milan, non puoi ‘dominare’ il gioco: la rosa non è costruita per questo. Segnali chiari con l’Udinese
Milan-Udinese, le parole di Ricci sono un segnale
"Non c'è molto da dire, abbiamo visto tutti. Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono, c'è troppa frenesia e sbagliamo troppo", queste le frasi del centrocampista rossonero. E l'ex Torino ha pienamente ragione: a prescindere dal modulo il Milan che si è visto in campo non sembrava una squadra di Allegri, specialmente in difesa. Troppo slegata tra i reparti, pochissima grinta in entrambe le fasi. Il Diavolo ha provato nei primi minuti della partita a giocare con un baricentro più avanzato del solito, ma non ha creato nulla salvo spunti individuali di Pulisic. E questo evidenzia un problema chiaro: questa squadra non è stata costruita per giocare in modo dominante. Fatica con e soprattutto senza il pallone. Se un club e un allenatore puntano sull'avere il pallone e cercare di dominare il possesso, di solito si attacca l'avversario con un pressing alto cercando di recuperare la sfera subito. Il Milan specialmente nel secondo tempo sotto già di due gol si è fatto palleggiare in faccia dall'Udinese troppe volte, coprendo l'area come se fosse in vantaggio. Il 4-3-3 o qualsiasi modulo con l'atteggiamento visto ieri sera non va bene per la rosa di questo Milan e Allegri lo ha capito subito. Che questa partita sia una lezione per le ultime partite cruciali.
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