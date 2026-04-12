Milan-Udinese, dimostrazione che la squadra non può dominare. Ricci ...

"Non c'è molto da dire, abbiamo visto tutti. Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono, c'è troppa frenesia e sbagliamo troppo", queste le frasi del centrocampista rossonero. E l'ex Torino ha pienamente ragione: a prescindere dal modulo il Milan che si è visto in campo non sembrava una squadra di Allegri, specialmente in difesa. Troppo slegata tra i reparti, pochissima grinta in entrambe le fasi. Il Diavolo ha provato nei primi minuti della partita a giocare con un baricentro più avanzato del solito, ma non ha creato nulla salvo spunti individuali di Pulisic. E questo evidenzia un problema chiaro: questa squadra non è stata costruita per giocare in modo dominante. Fatica con e soprattutto senza il pallone. Se un club e un allenatore puntano sull'avere il pallone e cercare di dominare il possesso, di solito si attacca l'avversario con un pressing alto cercando di recuperare la sfera subito. Il Milan specialmente nel secondo tempo sotto già di due gol si è fatto palleggiare in faccia dall'Udinese troppe volte, coprendo l'area come se fosse in vantaggio. Il 4-3-3 o qualsiasi modulo con l'atteggiamento visto ieri sera non va bene per la rosa di questo Milan e Allegri lo ha capito subito. Che questa partita sia una lezione per le ultime partite cruciali.