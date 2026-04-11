Pagelle Milan-Udinese 0-3: disastro totale, davanti e dietro

PAGELLE MILAN-UDINESE - Bisogna evitare disastri, diceva Allegri alla vigilia di Milan-Udinese, ma la partita inizia e dà proprio la sensazione del disastro. Tutti volevano il 4-3-3, ma la partita di oggi mette in evidenza tutti i difetti di questa squadra. Tanta pressione, tante occasioni, ma la qualità è bassissima. I rossoneri creano almeno 5 palle gol nel primo tempo, ma non riescono mai a centrare lo specchio della porta. La dice lunga sulla qualità dei tiratori, senza contare tutte le volte in cui al tiro non si arriva per errori tecnici o di scelta. Dietro, invece, si balla. La squadra non regge quando deve difendere in campo aperto e rincorre a vuoto. Il primo gol arriva così (dopo una palla persa di Saelemakers) e il secondo mette in luce un altro problema: alcuni centrali non sanno difendere a tre. Il primo tempo finisce 0-2, con due tiri subiti e tanti fatti e mandati fuori. Fischi assordanti. La ripresa non cambia registro. I rossoneri creano, ma non riescono mai a segnare. Alla fine arriva anche il terzo gol bianconero, in quella che sembra una vera beffa e che apre alla catastrofe.