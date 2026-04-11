Milan, parla Allegri: 'Passati da rincorsa Scudetto a rischio Champions'

Abbiamo capito perché per 30 partite Allegri ha giocato con la difesa a 3… “Non è una questione di difesa a tre. Stasera ha giocato Athekame, che è un terzino che spinge di più. La cosa è che invece siamo stati disordinati in fase difensiva. Potevamo giocare tranquillamente con questi 11 e fare una fase difensiva più ordinata. E soprattutto avere pazienza quando avevamo la palla”.