Milan, parla Allegri: 'Passati da rincorsa Scudetto a rischio Champions'

Abbiamo capito perché per 30 partite Allegri ha giocato con la difesa a 3… “Non è una questione di difesa a tre. Stasera ha giocato Athekame, che è un terzino che spinge di più. La cosa è che invece siamo stati disordinati in fase difensiva. Potevamo giocare tranquillamente con questi 11 e fare una fase difensiva più ordinata. E soprattutto avere pazienza quando avevamo la palla”.
Rabiot ha detto che è rimasto deluso per i fischi a Leao… “Leao stasera ha fatto una buona partita, ha avuto 2-3 occasioni importanti e sta crescendo di condizione. In questi momenti credo ci sia bisogno di tutti, tifosi in primis. L’obiettivo non ci deve sfuggire”.
Non è preoccupato per la Champions? “Non sono preoccupato ma allo stesso tempo bisogna rimettere ordine soprattutto nella conduzione delle partite”.
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