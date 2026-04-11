PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ricci desolato dopo Milan-Udinese: “Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono”

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Ricci desolato dopo Milan-Udinese: “Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono”

Ricci desolato dopo Milan-Udinese: 'Non ci siamo stati. Tante cose non ci vengono'
Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche Samuele Ricci giocatore rossonero. Ecco le sue parole a 'MilanTV'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'MilanTV' il giocatore rossonero Samuele Ricci. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.

Una botta che fa tanto male e anche inaspettata: "Non c'è molto da dire, abbiamo visto tutti. Non ci siamo stati. Stiamo attraversando un periodo dettato da queste partite dove abbiamo fatto un po' peggio. Bisogna pensare a rimetterci con la testa sul nostro obiettivo e alla prossima partita".

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Sul gruppo per ripartire: "L'aspetto cardinale. Tante cose non ci vengono, c'è troppa frenesia e sbagliano troppo. Poi loro ripartivano e ci mettevano in difficoltà. Bisogna fare forza sul gruppo che si è creato. Abbiamo 63 punti un motivo c'è. Bisogna fare forza su questo".

 

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