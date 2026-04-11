Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche Samuele Ricci giocatore rossonero. Ecco le sue parole a 'MilanTV'

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'MilanTV' il giocatore rossonero Samuele Ricci . Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.

Una botta che fa tanto male e anche inaspettata: "Non c'è molto da dire, abbiamo visto tutti. Non ci siamo stati. Stiamo attraversando un periodo dettato da queste partite dove abbiamo fatto un po' peggio. Bisogna pensare a rimetterci con la testa sul nostro obiettivo e alla prossima partita".