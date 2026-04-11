Milan-Udinese 0-3, ecco il disastro totale: dietro facciamo ridere

"Dobbiamo rimanere lucidi altrimenti è una catastrofe e viene giù un disastro", erano queste le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese. ventiquattro ore dopo, il disastro è avvenuto. I rossoneri sono stati travolti dai friulani che hanno espugnato San Siro, imponendosi per 3-0 e sferrando un duro colpo al Diavolo. Si tratta della seconda partita consecutiva senza segnare neanche un gol. Allargando il raggio, il Milan è rimasto a secco in tre delle ultime quattro sfide di Serie A. Nel video pubblicato sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro inviato Stefano Bressi ha fatto il punto sul match direttamente dal Meazza.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il disastro totale: Milan-Udinese 0-3, non segniamo mai e dietro facciamo ridere
MILAN-UDINESE
Il disastro totale: Milan-Udinese 0-3, non segniamo mai e dietro facciamo ridere
Milan-Udinese 0-3, i rossoneri vengono annientati dalla squadra di Kosta Runjaic: il video con la nostra analisi direttamente da San Siro
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