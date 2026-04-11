Udinese, Zaniolo post Milan: “Vogliamo crescere, mi sento bene. Nazionale? Spero…”

"Mi sento veramente bene, durante la settimana lavoro tanto con uno staff molto preparato e mi trovo bene nello spogliatoio che è la cosa più importante. Sto bene anche a livello mentale, non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l'Italia è una delle migliori nazionali al mondo e anche sta sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla"