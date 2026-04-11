PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese, Zaniolo post Milan: “Vogliamo crescere, mi sento bene. Nazionale? Spero…”

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Udinese, Zaniolo post Milan: “Vogliamo crescere, mi sento bene. Nazionale? Spero…”

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Il giocatore bianconero Nicolò Zaniolo ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e l'Udinese a 'San Siro'. Le parole a 'DAZN'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'DAZN' il giocatore dell'Udinese Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole.

"Noi siamo una squadra forte, siamo giovani e vogliamo crescere. Giocando come oggi possiamo mettere in difficoltà ogni squadra del campionato, abbiamo grandissima qualità, ho giocato anche in grande squadre e qui c'è. C'è mancata solo un po' di continuità con le piccole.

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"Atta è un gioiello, nel giro di due o tre anni farà parlare di lui".

La Nazionale è una ferita ancora aperta?

"Mi sento veramente bene, durante la settimana lavoro tanto con uno staff molto preparato e mi trovo bene nello spogliatoio che è la cosa più importante. Sto bene anche a livello mentale, non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l'Italia è una delle migliori nazionali al mondo e anche sta sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla"

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