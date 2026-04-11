PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese 0-3, lo sfogo di Salvini: “Ci avete abituato alla mediocrità. Non avete rispetto per i tifosi”

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Milan-Udinese 0-3, lo sfogo di Salvini: “Ci avete abituato alla mediocrità. Non avete rispetto per i tifosi”

'Ridateci il Milan', l'appello di Salvini al termine dello 0-3 con l'Udinese
Matteo Salvini duro dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese: il commento del segretario della Lega sul match di San Siro
Redazione PM

Il Milan viene disintegrato dall'Udinese che si impone per 3-0 ed espugna San Siro. Brutto stop per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta di Napoli si ferma anche contro l'Udinese: si tratta della terza partita persa delle ultime quattro. Al termine del match, i tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per esprimere il proprio malcontento nei confronti di giocatori, allenatore e società.

Milan-Udinese, Salvini: "Non avete rispetto per la nostra storia"

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Tra i più infuriati al termine di Milan-Udinese anche Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio dei ministri e noto tifoso rossonero. Il politico si è lasciato andare nei commenti del post pubblicato dal club su Instagram. Di seguito, le sue parole.

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"Ci avete abituato alla mediocrità, ormai non riusciamo più neanche ad arrabbiarci. Non avete nessun rispetto per i tifosi, per la nostra storia e per i nostri colori, ridateci il Mialn. Forza vecchio cuore rossonero"

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