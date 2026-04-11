'Ridateci il Milan', l'appello di Salvini al termine dello 0-3 con l'Udinese

"Ci avete abituato alla mediocrità, ormai non riusciamo più neanche ad arrabbiarci. Non avete nessun rispetto per i tifosi, per la nostra storia e per i nostri colori, ridateci il Mialn. Forza vecchio cuore rossonero"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN-UDINESE
Il Milan viene disintegrato dall'Udinese che si impone per 3-0 ed espugna San Siro. Brutto stop per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta di Napoli si ferma anche contro l'Udinese: si tratta della terza partita persa delle ultime quattro. Al termine del match, i tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per esprimere il proprio malcontento nei confronti di giocatori, allenatore e società.
Tra i più infuriati al termine di Milan-Udinese anche Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio dei ministri e noto tifoso rossonero. Il politico si è lasciato andare nei commenti del post pubblicato dal club su Instagram. Di seguito, le sue parole.
"Ci avete abituato alla mediocrità, ormai non riusciamo più neanche ad arrabbiarci. Non avete nessun rispetto per i tifosi, per la nostra storia e per i nostri colori, ridateci il Mialn. Forza vecchio cuore rossonero"
© RIPRODUZIONE RISERVATA