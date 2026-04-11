Milan-Udinese, Atta: “Siamo contenti di questa partita. I ragazzi mi hanno aiutato”

Terminata la sfida tra Milan e Udinese : rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti , ha parlato a 'DAZN' il giocatore dell' Udinese Arthur Atta . Ecco le sue parole.

"Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita".