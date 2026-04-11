Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'DAZN' il giocatore dell'Udinese Arthur Atta. Ecco le sue parole.
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MILAN-UDINESE
Milan-Udinese, Atta: “Siamo contenti di questa partita. I ragazzi mi hanno aiutato”
Il giocatore bianconero Arthur Atta ha parlato qualche minuto dopo la fine della sfida tra il Milan e l'Udinese a 'San Siro'. Le parole a 'DAZN'
"Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita".
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