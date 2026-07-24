Bennacer-Milan è tutto già definito sulla buonuscita: l'Al-Gharafa vuole chiudere il colpo

Continua il lavoro del Milan per quanto riguarda le uscite in questa sessione di calciomercato: i rossoneri devono sfoltire la rosa e cercare di fare cassa, prima di dare l'assalto ai nuovi acquisti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. A giugno sono tornati anche diversi giocatori che erano stati mandati via in prestito la scorsa stagione. Tra questi c'è anche Ismael Bennacer, al rientro dall'esperienza con la Dinamo Zagabria e di certo non nei piani dell'allenatore portoghese per il futuro del club.

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L'annuncio di Fabrizio Romano sul futuro di Ismael Bennacer

L'impatto a bilancio e i dettagli sulla buonuscita

Il risparmio per il monte ingaggi e la storia in rossonero

A riportare le ultime novità ci ha pensato il giornalistasul suo canale YouTube: "C'è una novità per Bennacer, dopo l'accordo saltato col giocatore con un club in Qatar, adesso sul giocatore è arrivato un altro club qatariota,, sta lavorando in queste ore per chiudere l'operazione".Un passo importante per il bilancio del Milan, Romano spiega il motivo: "Dovesse arrivare l'ok definitivo di Bennacer, al Milan chiaramente lanon porterà un guadagno a livello di cartellino ma si libererà di uno. Bennacer-Milan è tutto già definito sulla buonuscita". Ricordiamo che l'ex mediano dell'Empoli ha un contratto con il Diavolo chee che pesa. Una cifra molto importante per il club rossonero: per questo sarebbe fondamentale 'liberarsi' di un ingaggio molto alto per il Milan.Sarebbe un altro piccolo passo sia per sfoltire la rosa sia perper il club. Ismael Bennacer è stato uno dei mediani più importanti nell'era Stefano Pioli: fondamentale nella gestione palla e anche in fase difensiva, sia per la conquista deldel club sia per il raggiungimento delle semifinali di Champions League la stagione successiva. I tantissimi infortuni hanno rotto di fatto la carriera rossonera di Bennacer che non è più riuscito a tornare ai suoi livelli.