Milan, clamoroso ritorno di fiamma: dal Real Madrid il possibile colpo per l'attacco rossonero

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Un ruolo importantissimo per Ruben Amorim è quello del trequartista: il Milan avrà bisogno di più giocatori possibili che possano saltare l'uomo e creare pericoli alle difese avversarie con le loro qualità individuali, specialmente nell'uno contro uno. Per il Diavolo ci potrebbe essere un ritorno molto interessante: come riportato dal sito calciomercato.it, tra i profili analizzati dalla dirigenza rossonera c'è anche quello di Brahim Díaz, trequartista che ha vestito in passato la casacca del Diavolo.

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I numeri di Brahim Díaz in carriera e il passato in rossonero

In Champions League: 51 presenze complessive con 7 gol e 4 assist messi a referto.

51 presenze complessive con 7 gol e 4 assist messi a referto. Il passato con il Milan: 18 gol e 15 assist serviti in 124 partite giocate, risultando decisivo in match chiave come contro la Juventus o nei quarti di Champions League contro il Napoli con Stefano Pioli.

18 gol e 15 assist serviti in 124 partite giocate, risultando decisivo in match chiave come contro la Juventus o nei quarti di Champions League contro il Napoli con Stefano Pioli. La scorsa stagione al Real Madrid: 30 partite nel campionato spagnolo (di cui 13 da titolare) con 1 gol e 6 assist serviti, più 1 gol e 1 assist in Champions League.

Il trequartista della nazionale marocchina potrebbe salutare il Real Madrid durante questa sessione estiva di mercato ed è rimasto molto legato al Milan. Per questo, potrebbe decidere di tornare a Milano in caso di una chiamata del Diavolo. Classe 1999, ha il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe quindi essere un'occasione di mercato: il sito specializzato Transfermarkt lo valuta. Prezzo interessante per un calciatore che ha già esperienza internazionale molto importante.Il profilo di Brahim Díaz garantisce un bagaglio di esperienza e statistiche di alto livello:

Trequartista scattante, bravissimo nell'uno contro uno e ottimo con il pallone tra i piedi, potrebbe avere il giusto mix di talento, esperienza e prezzo accessibile per essere un colpo giusto per il 3-4-2-1 di Amorim, dove giocherebbe nei due dietro la prima punta di riferimento.

L'impatto tattico nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Dal punto di vista tattico, l'innesto di Brahim Díaz nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim rappresenterebbe un colpo importante per la manovra offensiva del Diavolo. Il tecnico portoghese esige dai due trequartisti alle spalle della punta un doppio lavoro: non semplici rifinitori centrali, ma vuole due calciatori che siano in grado di inserirsi negli spazi lasciati liberi dalla difesa. In più devono anche allargarsi per puntare i difensori nell'uno contro uno.

Brahim Díaz offrirebbe un'imprevedibilità che l'attuale rosa del Milan non ha in questo momento. La sua capacità di ricevere palla spalle alla porta, girarsi in pochissimo spazio e strappare in avanti permetterebbe al Milan di lavorare alla grande contro le pressioni degli avversari e non solo. La sua pregressa conoscenza dell'ambiente di Milanello azzererebbe i tempi di adattamento: sarebbe un trequartista fatto e finito per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim, che ha bisogno anche di giocatori pronti per la Serie A.