Il mercato rossonero, dopo la partenza sprint, ha subito un rallentamento. Gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, arrivati per 100 milioni complessivi, hanno entusiasmato la piazza e hanno permesso di ottemperare così alle richieste di mister Amorim nei due ruoli in cui era necessario intervenire con urgenza. Ora, però, il Milan non ha fretta di muoversi sul mercato in entrata: la priorità è quella di cedere gli esuberi, i giocatori che non sembrano aver futuro nel nuovo ciclo rossonero.

Per far spazio a eventuali nuovi acquisti, infatti, il Diavolo dovrà liberare spazio in rosa e tra i vari indiziati, Bennacer è il rossonero più convinto di lasciare il Club. Ormai fuori progetto da tempo, l'algerino è reduce da una stagione in Croazia con la Dinamo Zagabria dove però non ha avuto molta fortuna: gli infortuni lo hanno limitato anche in questa esperienza ed i croati non hanno sfruttato l'opzione per il riscatto del mediano rossonero. Bennacer è ormai un esubero a tutti gli effetti in casa Milan, con i rossoneri che stanno vagliando ogni opzione possibile per la cessione del mediano algerino.

Spunta l'interesse dal Medio Oriente

Il futuro di Ismael Bennacer lontano dal Club si fa dunque sempre più concreto, anche se il percorso per arrivarci ha già avuto una prima frenata. La trattativa con l'Al-Shamal, che sembrava avviata su buoni binari, si è infatti arenata per il mancato accordo su alcune clausole contrattuali, lasciando il centrocampista algerino ancora senza una destinazione definita.

A inserirsi con decisione in questo scenario è stato l'Al-Gharafa, altro club del campionato qatariota, che secondo quanto riportato da Win Win All Sports potrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi. Un cambio di rotta rapido che il Milan spera possa portare alla conclusione di questo capitolo, per il bene di entrambe le parti.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Per Bennacer, l'obiettivo resta trovare un progetto in cui poter tornare protagonista, sia dal punto di vista tecnico che economico. Al momento restano da definire i dettagli della risoluzione contrattuale con il Milan, ma i contatti con il club qatariota vengono descritti come molto positivi, segnale che la fumata bianca potrebbe non essere lontana.