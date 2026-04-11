Solet post Milan-Udinese: 'Futuro? Voglio fare uno step in avanti'

Sul momento di Zaniolo: "Oggi ha fatto una partita bellissima e ha messo a referto un altro assist. Sono molto contento per lui, in questa stagione ha aiutato tanto la squadra. Ora mancano sei partite e abbiamo molta motivazione per fare ancora meglio".
Sul suo futuro: "Non so nulla adesso, però è ovvio che voglio fare uno step ulteriore per la mia carriera. Ora rimango concentrato nel migliorare, guardando partita dopo partita. Io voglio solo lavorare e continuare a fare bene".
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