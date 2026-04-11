PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Solet dopo Milan-Udinese: “Molto felice per la vittoria. Il mio futuro? Voglio fare uno step ulteriore”

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Solet dopo Milan-Udinese: “Molto felice per la vittoria. Il mio futuro? Voglio fare uno step ulteriore”

Solet post Milan-Udinese: 'Futuro? Voglio fare uno step in avanti'
Dopo la fine della partita tra Milan e Udinese ha parlato anche Oumar Solet, giocatore bianconero. Ecco le sue parole a 'DAZN'
Redazione

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore bianconero Oumar Solet. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita.

Sulla gioia dell'Udinese dopo la vittoria col Milan: "Dopo il gol del 3-0 eravamo molto felici, io in particolare perché il 2-0 è un risultato sempre molto pericoloso. Nello spogliatoio tanta felicità per i tre punti di oggi".

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Sul momento di Zaniolo: "Oggi ha fatto una partita bellissima e ha messo a referto un altro assist. Sono molto contento per lui, in questa stagione ha aiutato tanto la squadra. Ora mancano sei partite e abbiamo molta motivazione per fare ancora meglio".

Sul suo futuro: "Non so nulla adesso, però è ovvio che voglio fare uno step ulteriore per la mia carriera. Ora rimango concentrato nel migliorare, guardando partita dopo partita. Io voglio solo lavorare e continuare a fare bene".

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