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Milan, Leao è sul mercato: fissato anche il prezzo. Le destinazioni più probabili

Milan, Leao è sul mercato: fissato anche il prezzo. Le destinazioni più probabili
Rafael Leao, attaccante rossonero dal 20189, va verso l'addio al Milan nel prossimo calciomercato estivo: dove potrebbe finire il numero 10 portoghese? E per quanto? Il 'Corriere della Sera' prova a fare un po' di chiarezza sul tema
Daniele Triolo Redattore 

Per Rafael Leao, in questa stagione, 10 gol e 2 assist in 26 partite in un totale di 1.686' sul terreno di gioco, alla media di una rete ogni 169': è il capocannoniere del Milan in campionato, con 9 reti e ha giocato praticamente tutto l'anno in un ruolo non suo e combattendo con un principio di pubalgia.

Eppure, il numero 10 rossonero è il volto della crisi del Diavolo di Massimiliano Allegri in questo periodo della stagione, in cui il Milan ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite. I fischi, copiosi, che hanno abbandonato la sua uscita dal campo a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, "sanciscono forse la fine definitiva dell’amore con i tifosi".

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Fischi che a Leao hanno fatto molto male. Per il 'CorSera', dunque, nel prossimo mercato estivo il nativo di Almada potrebbe cambiare aria. In caso di offerte sui 50 milioni di euro sarà venduto. Oggi - ha precisato il quotidiano generalista - non ce ne sono, ma i Mondiali potrebbero rappresentare una bella vetrina per Leao. Destinazioni più probabili? Premier League inglese (qualcuno vocifera del Manchester United) e Saudi Pro League araba.

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