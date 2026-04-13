Per Rafael Leao, in questa stagione, 10 gol e 2 assist in 26 partite in un totale di 1.686' sul terreno di gioco, alla media di una rete ogni 169': è il capocannoniere del Milan in campionato, con 9 reti e ha giocato praticamente tutto l'anno in un ruolo non suo e combattendo con un principio di pubalgia.