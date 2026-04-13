Rafael Leao, attaccante rossonero dal 20189, va verso l'addio al Milan nel prossimo calciomercato estivo: dove potrebbe finire il numero 10 portoghese? E per quanto? Il 'Corriere della Sera' prova a fare un po' di chiarezza sul tema
Per Rafael Leao, in questa stagione, 10 gol e 2 assist in 26 partite in un totale di 1.686' sul terreno di gioco, alla media di una rete ogni 169': è il capocannoniere del Milan in campionato, con 9 reti e ha giocato praticamente tutto l'anno in un ruolo non suo e combattendo con un principio di pubalgia.
Eppure, il numero 10 rossonero è il volto della crisi del Diavolo di Massimiliano Allegri in questo periodo della stagione, in cui il Milan ha rimediato tre sconfitte nelle ultime quattro partite. I fischi, copiosi, che hanno abbandonato la sua uscita dal campo a pochi minuti dal termine di Milan-Udinese 0-3, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, "sanciscono forse la fine definitiva dell’amore con i tifosi".