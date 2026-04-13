Calciomercato Milan, Leao via a fine stagione: i fischi di 'San Siro' gli hanno fatto male—
Chiaramente, Leao sa anche di aver sbagliato due occasioni colossali sotto rete che avrebbero potuto cambiare il corso del match e, pertanto, proverà a ripartire. C'è un piazzamento nella prossima edizione della Champions League da conquistare, il Milan non può più sbagliare e a Verona, domenica pomeriggio, serviranno tre punti obbligatoriamente. Resta da capire se Massimiliano Allegri, che tornerà al 3-5-2 che gli dà maggiori garanzie, lo rilancerà subito titolare oppure se lo porterà inizialmente in panchina. Questo diventerà più chiaro nei prossimi giorni.
Barcellona? No! Il Diavolo guarda con interesse al Manchester United per offerte—
Quello che, invece, sembra diventare una certezza è il suo addio a fine stagione. In caso di qualificazione in Champions, il Milan acquisterà un nuovo centravanti e, al quel punto, Allegri difficilmente virerà sul 4-3-3, con Christian Pulisic e lo stesso Leao più il nuovo arrivato davanti. Pertanto, se arrivasse un'offerta ritenuta congrua, il numero 10 rossonero sarà ceduto. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, più che al Barcellona, il Milan guarda al Manchester United, che si era interessato anche nel recente passato La vetrina dei Mondiali potrebbe aiutare i rossoneri ad incassare il più possibile dal suo addio.
Leao, però, potrebbe non andare via ad ogni costo. Per farlo, vuole una squadra di prestigio almeno pari a quello del Milan. Per esempio, non un trasferimento nella Saudi Pro League. Ad ogni modo, si va verso l'addio e l'interruzione di un matrimonio durato sette anni.
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