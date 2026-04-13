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Dalle stelle alle stalle: il Milan apre alla cessione di Leao. Spunta un’ipotesi clamorosa per il futuro

Il Milan si è stancato di Leao: la società aspetta offerte. Ecco una possibile destinazione
Rafael Leao, attaccante rossonero, è uscito tra i fischi di 'San Siro' durante Milan-Udinese 0-3 di sabato scorso: potrebbe andare via nel calciomercato estivo dopo sette anni a Milano. Ma per andare dove? Il Diavolo guarda con interesse ad una meta
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, malgrado il pubblico di 'San Siro' abbia sonoramente fischiato Rafael Leao, uscito tra i fischi copiosi di 'San Siro' in occasione della débâcle interna di sabato scorso contro l'Udinese, società, staff tecnico e compagni hanno intenzione di difenderlo, coccolarlo e spronarlo. Questo almeno fino al termine di questa stagione: nel calciomercato estivo, infatti, le strade del Milan e di Leao si separeranno.

Sembra che Leao ci sia rimasto molto male per aver subito fischi durante il match e nel momento della sostituzione. Per la 'rosea', la contestazione gli ha fatto male perché arrivata al comune di un'annata in cui è andato spesso in campo stringendo i denti per via della pubalgia e perché ha giocato in un ruolo - quello di centravanti - che non sente suo. Secondo lui, i tifosi del Milan non hanno capito gli sforzi che sta facendo per la squadra.

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Chiaramente, Leao sa anche di aver sbagliato due occasioni colossali sotto rete che avrebbero potuto cambiare il corso del match e, pertanto, proverà a ripartire. C'è un piazzamento nella prossima edizione della Champions League da conquistare, il Milan non può più sbagliare e a Verona, domenica pomeriggio, serviranno tre punti obbligatoriamente. Resta da capire se Massimiliano Allegri, che tornerà al 3-5-2 che gli dà maggiori garanzie, lo rilancerà subito titolare oppure se lo porterà inizialmente in panchina. Questo diventerà più chiaro nei prossimi giorni.

Barcellona? No! Il Diavolo guarda con interesse al Manchester United per offerte

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Quello che, invece, sembra diventare una certezza è il suo addio a fine stagione. In caso di qualificazione in Champions, il Milan acquisterà un nuovo centravanti e, al quel punto, Allegri difficilmente virerà sul 4-3-3, con Christian Pulisic e lo stesso Leao più il nuovo arrivato davanti. Pertanto, se arrivasse un'offerta ritenuta congrua, il numero 10 rossonero sarà ceduto. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, più che al Barcellona, il Milan guarda al Manchester United, che si era interessato anche nel recente passato La vetrina dei Mondiali potrebbe aiutare i rossoneri ad incassare il più possibile dal suo addio.

Leao, però, potrebbe non andare via ad ogni costo. Per farlo, vuole una squadra di prestigio almeno pari a quello del Milan. Per esempio, non un trasferimento nella Saudi Pro League. Ad ogni modo, si va verso l'addio e l'interruzione di un matrimonio durato sette anni.

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