'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, malgrado il pubblico di 'San Siro' abbia sonoramente fischiato Rafael Leao , uscito tra i fischi copiosi di 'San Siro' in occasione della débâcle interna di sabato scorso contro l' Udinese , società, staff tecnico e compagni hanno intenzione di difenderlo, coccolarlo e spronarlo. Questo almeno fino al termine di questa stagione: nel calciomercato estivo, infatti, le strade del Milan e di Leao si separeranno.

Sembra che Leao ci sia rimasto molto male per aver subito fischi durante il match e nel momento della sostituzione. Per la 'rosea', la contestazione gli ha fatto male perché arrivata al comune di un'annata in cui è andato spesso in campo stringendo i denti per via della pubalgia e perché ha giocato in un ruolo - quello di centravanti - che non sente suo. Secondo lui, i tifosi del Milan non hanno capito gli sforzi che sta facendo per la squadra.