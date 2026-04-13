PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, sarà un’estate di scossoni: Pulisic e Leão non sono più intoccabili. Ecco il piano per l’attacco
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, sarà un’estate di scossoni: Pulisic e Leão non sono più intoccabili. Ecco il piano per l’attacco
Il Milan è alla ricerca di almeno un bomber di razza per il prossimo calciomercato estivo: si potrebbe riaccendere una vecchia pista per il Diavolo e si tratterebbe di un grande attaccante da mettere alle dipendenze di Massimiliano Allegri
Manca ancora molto alla riapertura del calciomercato, ma il Milan già pensa a come poter rinforzare l'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026-2027. Uno dei reparti che potrà subire maggiori 'scossoni', senza dubbio, è quello d'attacco, dove si prevedono molti cambiamenti. Possibili anche per giocatori finora ritenuti intoccabili per il progetto tecnico del Diavolo. Ma analizziamo la situazione in dettaglio.
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