Calciomercato Milan, Tottenham forte su Robertson: la situazione

Siamo arrivati ad aprile e nelle prossime sei gare di Serie A si decide il destino del Milan. Con il sogno Scudetto ormai sfumato, per i rossoneri diventa fondamentale blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, dopo un anno di assenza, il Diavolo ha la necessità di tornare a giocare la competizione europea più prestigiosa.