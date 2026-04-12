Calciomercato Milan, Tottenham forte su Robertson: la situazione

Uno dei nomi di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, oltre a Spinazzola (qui le ultime), è quello di Andrew Robertson, terzino che ha recentemente annunciato l'addio al Liverpool dopo 9 stagioni in maglia 'Reds'. Sono tanti i fattori che rendono questa possibilità molto interessante (qui la nostra analisi), ma appare difficile vedere questa pista trasformarsi in realtà.
Le novità sul futuro del terzino—
A dare importanti novità sul futuro dello scozzese ci ha pensato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X. Secondo il giornalista sportivo, il Tottenham ha già un accordo verbale per la firma a zero di Robertson il prossimo giugno. Fabrizio Romano precisa che non c'è nulla di firmato tra le parti. Infatti, lo scozzese sta aspettando di vedere il futuro degli 'Spurs' in Premier League. Attualmente terz'ultimi in classifica, la permanenza nel massimo campionato inglese rappresenta un fattore fondamentale per la scelta di Robertson. Nelle prossime settimane, anche in base all'andamento della squadra di De Zerbi, si delineerà quello che sarà il futuro del terzino mancino.
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