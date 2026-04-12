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Calciomercato Milan, Tottenham in pole position per Robertson: la situazione

Calciomercato Milan, Tottenham forte su Robertson: la situazione
Si complica la pista che porta a Robertson: secondo le ultime il Tottenham sarebbe forte sul terzino, ma con una condizione...
Redazione

Siamo arrivati ad aprile e nelle prossime sei gare di Serie A si decide il destino del Milan. Con il sogno Scudetto ormai sfumato, per i rossoneri diventa fondamentale blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, dopo un anno di assenza, il Diavolo ha la necessità di tornare a giocare la competizione europea più prestigiosa.

Idea Robertson per il Milan

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Nel caso in cui questo accada, sono necessari diversi colpi durante la prossima sessione estiva di calciomercato per alzare il livello di qualità ed esperienza della rosa in tutti i reparti. Una delle zone in cui la dirigenza rossonera vuole intervenire è la fascia mancina, soprattutto visto il livello delle prestazioni offerte in stagione da Pervis Estupinan. Considerando l'ecuadoriano in uscita, servirà un rinforzo che possa alternarsi con Bartesaghi.

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Uno dei nomi di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, oltre a Spinazzola (qui le ultime), è quello di Andrew Robertson, terzino che ha recentemente annunciato l'addio al Liverpool dopo 9 stagioni in maglia 'Reds'. Sono tanti i fattori che rendono questa possibilità molto interessante (qui la nostra analisi), ma appare difficile vedere questa pista trasformarsi in realtà.

Le novità sul futuro del terzino

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A dare importanti novità sul futuro dello scozzese ci ha pensato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X. Secondo il giornalista sportivo, il Tottenham ha già un accordo verbale per la firma a zero di Robertson il prossimo giugno. Fabrizio Romano precisa che non c'è nulla di firmato tra le parti. Infatti, lo scozzese sta aspettando di vedere il futuro degli 'Spurs' in Premier League. Attualmente terz'ultimi in classifica, la permanenza nel massimo campionato inglese rappresenta un fattore fondamentale per la scelta di Robertson. Nelle prossime settimane, anche in base all'andamento della squadra di De Zerbi, si delineerà quello che sarà il futuro del terzino mancino.

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