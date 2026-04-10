Milan, Robertson a zero è un'occasione da non perdere: ecco perché

Robertson colpo intelligente per leadership, ruolo in campo e costi — Con la stagione 25/26 che sta volgendo al termine è tempo di tirare le prime somme. Una considerazione che trova pochi pareri contrari riguarda Pervis Estupinan e il suo rendimento fatto di tantissimi bassi e pochi alti (tra cui il gol vittoria nel derby di ritorno). Troppo poco per una conferma.

Infatti, in vista della prossima stagione, il club di Via Aldo Rossi punta a rinforzarsi anche sulle fasce, con l'intenzione di cedere l'ecuadoriano per far posto a un giocatore magari con più esperienza e qualità. Ieri vi abbiamo parlato del forte interesse rossonero per Leonardo Spinazzola nel caso in cui non si concretizzasse il rinnovo col Napoli, ma anche il nome di Robertson sarebbe un grande innesto per il Milan.

Sono diversi i fattori per cui si può considerare Robertson un colpo intelligente. Innanzitutto, aumenterebbe la quota di esperienza e leadership nello spogliatoio rossonero vista la 'vita' passata al Liverpool con cui ha vinto qualsiasi titolo possibile. Inoltre sarebbe perfetto per il 4-3-3, modulo che i 'Reds' hanno sempre adoperato e con cui Robertson si è rivelato al mondo come uno dei migliori terzini del calcio moderno.

Anche per quanto riguarda i costi, il numero 26 del Liverpool appare più che accessibile. Lo scozzese si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno e non sembra avere richieste salariali esorbitanti. Attualmente guadagna circa 5,4 milioni di euro netti a stagione, numeri che rimangono nei paletti rossoneri e che potrebbero diminuire dopo i colloqui con giocatore ed entourage.

Il fattore Bartesaghi — Infine, anche per Davide Bartesaghi può essere un grande aiuto. Si potrebbe pensare che avere nello stesso ruolo un 'mostro sacro' come Robertson possa essere un tappo per la sua crescita, ma crediamo che non sia così.

Innanzitutto sarebbe uno stimolo ulteriore per guadagnarsi il posto da titolare in ogni partita, visto che quest'anno la concorrenza di Estupinan è stata pressoché inesistente. E poi avere in squadra uno dei migliori nel suo ruolo lo può aiutare a crescere in ogni aspetto del gioco, da quello mentale a quello tecnico tattico. Se si vuole puntare in alto, l'anno prossimo sono necessari giocatori di questa caratura in tutti i reparti.