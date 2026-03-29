Calciomercato Milan, occhi su Robertson del Liverpool: le ultime

Il laterale del Liverpool ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, non si registrano passi concreti verso il rinnovo. Inoltre, in stagione ha perso centralità nelle scelte di Arne Slot, con l’ascesa di Milos Kerkez (peraltro ex Milan) sulla corsia mancina.
LEGGI ANCHE: Una telefonata di rara intelligenza: il retroscena di Galliani su Rui Costa (e Kakà) >>>
Situazione contrattuale e nuova gerarchia interna rendono Robertson un profilo da seguire con attenzione. Il Milan per il momento osserva, ma in estate potrebbe aprire uno spiraglio concreto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA