Calciomercato Milan, occhi su Robertson del Liverpool: le ultime

Calciomercato, il contratto in scadenza nel 2026 e il minor impiego con i Reds alimentano le voci: il Milan avrebbe messo gli occhi su Andrew Robertson del Liverpool

Il Milan è concentrato sulla corsa alla prossima Champions League, ma la dirigenza sta già pianificando le mosse per l’estate. Tra i dossier aperti c’è anche la fascia sinistra, reparto finito sotto osservazione dopo una stagione altalenante.

Calciomercato Milan, Robertson opportunità a parametro zero

Dopo l’addio di Theo Hernandez, il ruolo è stato affidato a Pervis Estupinan e a Davide Bartesaghi. Se il giovane cresciuto nel vivaio ha convinto, l’ecuadoriano non ha garantito continuità. Per questo motivo, secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', il nome di Andrew Robertson è tornato d’attualità in ottica Milan.