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Calciomercato Milan, Robertson nel mirino: le ultime sul terzino del Liverpool

Calciomercato Milan, occhi su Robertson del Liverpool: le ultime
Calciomercato, il contratto in scadenza nel 2026 e il minor impiego con i Reds alimentano le voci: il Milan avrebbe messo gli occhi su Andrew Robertson del Liverpool
Redazione PM

Il Milan è concentrato sulla corsa alla prossima Champions League, ma la dirigenza sta già pianificando le mosse per l’estate. Tra i dossier aperti c’è anche la fascia sinistra, reparto finito sotto osservazione dopo una stagione altalenante.

Calciomercato Milan, Robertson opportunità a parametro zero

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Dopo l’addio di Theo Hernandez, il ruolo è stato affidato a Pervis Estupinan e a Davide Bartesaghi. Se il giovane cresciuto nel vivaio ha convinto, l’ecuadoriano non ha garantito continuità. Per questo motivo, secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', il nome di Andrew Robertson è tornato d’attualità in ottica Milan.

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Il laterale del Liverpool ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, non si registrano passi concreti verso il rinnovo. Inoltre, in stagione ha perso centralità nelle scelte di Arne Slot, con l’ascesa di Milos Kerkez (peraltro ex Milan) sulla corsia mancina.

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Situazione contrattuale e nuova gerarchia interna rendono Robertson un profilo da seguire con attenzione. Il Milan per il momento osserva, ma in estate potrebbe aprire uno spiraglio concreto.

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