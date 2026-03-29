Il retroscena di Galliani su Rui Costa: 'Una telefonata di rara intelligenza'

In cinque stagioni, il portoghese colleziona 192 presenze e 11 reti, ma soprattutto vive da protagonista la cavalcata verso la finale di Manchester del 2003, quando il Diavolo conquista la sesta Champions League della sua storia. Il portoghese è stato uno degli imprescindibili di Carlo Ancelotti, in una squadra costruita per dominare in Europa.

Qualche mese dopo quel trionfo, però, a Milanello sbarca un ventunenne brasiliano proveniente dal San Paolo. Aveva il numero 22 e un nome ancora poco conosciuto al grande pubblico: Kaká.

Il talento del brasiliano esplode rapidamente. E qui si inserisce l’episodio che definisce la statura umana di Rui Costa. I due occupavano lo stesso ruolo, la concorrenza era inevitabile. Eppure, invece di alzare muri, il portoghese prese il telefono e chiamò Galliani.

“Più avanti Rui Costa mi fece una delle rare telefonate intelligenti ricevute da un calciatore, chiedendomi di farlo andare via perché il nuovo compagno era troppo forte, oltre che molto più giovane”, ha ricordato il dirigente.