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Modric decide quasi tutto per il Milan: ecco alcune statistiche che spiegano il suo gioco

Modric decide quasi tutto per il Milan: ecco alcune statistiche che spiegano il suo gioco
Milan, Modric sempre più decisivo in stagione per i rossoneri. Ecco i dati che dicono molto sull'impatto del croato con il Diavolo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, siamo in un periodo di sosta per le partite delle Nazionali. Impegnato anche Luka Modric uno dei pilastri della sua Croazia che è già qualificata ai prossimi Mondiali che si giocheranno in estate negli USA. Non solo pilastro croato, Modric ha cambiato il Milan (insieme a Rabiot) grazie alle sue qualità immense che si sono da subito adattate alla grande alla Serie A. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare la stagione di Luka Modric con il Milan con dati più specifici grazie ai dati 'Opta'e 'Sofascore'.

Milan, Modric decisivo 

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Questi i numeri molto interessanti di Luka Modric: 1.63 passaggi chiave a partita con 18 passaggi di media in zona offensiva e più di 4,52 di assist previsti. Interessante anche vedere la percentuale dei suoi passaggi: solo l'undici % dietro di lui, 32% sono passaggi in avanti. Dati molto molto importanti: Modric è un giocatore che a volte non si fa sentire in fase offensiva, ma la sua presenza in campo è importantissima per la manovra offensiva di Massimiliano Allegri.

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Spesso il suo lavoro non si vede, ma toccare il pallone poco e farlo girare velocemente è cruciale per il Milan e in questo Modric non è inferiore a nessuno in Serie A. Come non parlare poi del lavoro in difesa: il croato si sacrifica, recupera palloni, fa tutto per il Diavolo. E poi ci sono anche i tocchi di genio: per esempio il filtrante per Pulisic nel 2-1 del Milan contro il Torino. Ecco perché Modric è sempre fondamentale per il gioco di Allegri.

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