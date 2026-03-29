Spesso il suo lavoro non si vede, ma toccare il pallone poco e farlo girare velocemente è cruciale per il Milan e in questo Modric non è inferiore a nessuno in Serie A. Come non parlare poi del lavoro in difesa: il croato si sacrifica, recupera palloni, fa tutto per il Diavolo. E poi ci sono anche i tocchi di genio: per esempio il filtrante per Pulisic nel 2-1 del Milan contro il Torino. Ecco perché Modric è sempre fondamentale per il gioco di Allegri.