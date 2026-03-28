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PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Simic: “Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. Modric è un fenomeno”

INTERVISTE

Ex Milan, Simic: “Purtroppo i rossoneri hanno perso tanti punti con le piccole. Modric è un fenomeno”

Ex Milan, Simic: 'Modric? Fenomeno, significa tanto per il Diavolo'
L'ex Milan Dario Simic, ai microfoni di 'Sportitalia' parla del Milan di Massimiliano Allegri e del suo connazionale Luka Modric
Redazione

Dario Simic, ex difensore del Milan e della Nazionale croata, è stato intercettato dai microfoni di 'Sportitalia' al fan village del raduno di 'Serie A Operazione Nostalgia'. Tra i temi della breve chiacchierata, non poteva mancare un commento sul campionato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri e sul connazionale Luka Modric, leggenda croata che rimane tutt'oggi uno dei giocatori più forti in Serie A. Ecco, di seguito, le parole di Dario Simic.

Milan, ecco le parole di Dario Simic sui rossoneri e su Modric

Sul campionato del Milan di Massimiliano Allegri: "Purtroppo il Milan ha perso tanti punti con le piccole squadre, ma ha da poco vinto il derby contro l'Inter".

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E poi su Luka Modric: "Lui è il giocatore che ha giocato meglio quest'anno. Ha 41 anni, ma è incredibile. Lui è un fenomeno e significa tanto per questa squadra".

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