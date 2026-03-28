Ex Milan, Simic: 'Modric? Fenomeno, significa tanto per il Diavolo'

L'ex Milan Dario Simic, ai microfoni di 'Sportitalia' parla del Milan di Massimiliano Allegri e del suo connazionale Luka Modric
Dario Simic, ex difensore del Milan e della Nazionale croata, è stato intercettato dai microfoni di 'Sportitalia' al fan village del raduno di 'Serie A Operazione Nostalgia'. Tra i temi della breve chiacchierata, non poteva mancare un commento sul campionato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri e sul connazionale Luka Modric, leggenda croata che rimane tutt'oggi uno dei giocatori più forti in Serie A. Ecco, di seguito, le parole di Dario Simic.
Milan, ecco le parole di Dario Simic sui rossoneri e su Modric
Sul campionato del Milan di Massimiliano Allegri: "Purtroppo il Milan ha perso tanti punti con le piccole squadre, ma ha da poco vinto il derby contro l'Inter".