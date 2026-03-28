Jashari racconta: 'Ho capito che il Milan avrebbe fatto di tutto per me'

Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
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Jashari ha poi aggiunto: "Dall'altra avevo un rispetto enorme per il Bruges. Volevo solo trovare la soluzione migliore per entrambi. Certo, come fai a rifiutare un club così importante come il Milan. Cosa ha accelerato il mio arrivo a Milano? Il lavoro di tutta la dirigenza, circa una decina di giorni dopo la chiamata del direttore è arrivata anche quella di Zlatan Ibrahimovic. Mi ha parlato del progetto, Ero emozionato al telefono, la voce quasi mi tremava, ma ero motivato e pronto dentro di me per iniziare una nuova sfida".
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