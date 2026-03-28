Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio del Condor ha voluto parlare un po' della lotta scudetto, rispondendo ad una domanda: Bisogna crederci o no? Ecco il suo pensiero in merito:
INTERVISTE
Galliani: “Scudetto? Io ci credo sempre. Mi auguro possa vincere il Milan lunedì”
Milan, parla Gianluca Galliani—
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“Io ci credo sempre, sono abituato così, perché ne ho viste talmente tante nel calcio. Non si può non crederci, se non ci crediamo c’è qualche problema, non è l’obiettivo stagionale chiaramente. Obiettivamente le rose di Inter e Napoli al completo magari possono avere qualcosa in più però perché non crederi. Domenica sarà una partita fondamentale per il percorso scudetto perché se dovesse vincere una tra Napoli o Milan, ovviamente ci auguriamo Milan, la candidatura diventerebbe ancora più concreta. Io credo che nel calcio sia importante avere una visione sulla squadra e non solo sul risultato, sennò non vinci tanto. Si deve trovare una continuità di staff, allenatori, giocatori. Un ciclo vincente si costruisce col tempo”
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