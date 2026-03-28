“Io ci credo sempre, sono abituato così, perché ne ho viste talmente tante nel calcio. Non si può non crederci, se non ci crediamo c’è qualche problema, non è l’obiettivo stagionale chiaramente. Obiettivamente le rose di Inter e Napoli al completo magari possono avere qualcosa in più però perché non crederi. Domenica sarà una partita fondamentale per il percorso scudetto perché se dovesse vincere una tra Napoli o Milan, ovviamente ci auguriamo Milan, la candidatura diventerebbe ancora più concreta. Io credo che nel calcio sia importante avere una visione sulla squadra e non solo sul risultato, sennò non vinci tanto. Si deve trovare una continuità di staff, allenatori, giocatori. Un ciclo vincente si costruisce col tempo”