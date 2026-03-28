Mattia Liberali , ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa nella sede della LND in Calabria in occasione degli impegni dell'Italia under19. L'ex rossonero ha voluto parlare del Catanzaro e del club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Liberali

Sul Catanzaro: «Con Catanzaro è stato amore a prima vista. L’anno scorso dopo aver giocato qui a Catanzaro ho detto che mi sarebbe piaciuto venire a giocare qui ed è successo. Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff, compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile. Speriamo ovviamente di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta».