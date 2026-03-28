Mattia Liberali, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune parole sulla sua esperienza col Catanzaro, am non solo...
Mattia Liberali, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa nella sede della LND in Calabria in occasione degli impegni dell'Italia under19. L'ex rossonero ha voluto parlare del Catanzaro e del club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Liberali
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Sul Catanzaro: «Con Catanzaro è stato amore a prima vista. L’anno scorso dopo aver giocato qui a Catanzaro ho detto che mi sarebbe piaciuto venire a giocare qui ed è successo. Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff, compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile. Speriamo ovviamente di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta».