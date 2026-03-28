Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Le squadre stanno già lavorando per le prossime stagioni compreso il Diavolo. Tanto è vero che la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri si sono visti in un summit per capire le strategie da mettere in pratica. In caso di qualificazione in Champions League il Milan dovrà rinforzare molto la squadra e servirà anche un colpo per il centrocampo, in particolare nel ruolo di mezzala destra. Tra i nomi accostati di recente al Milan resta Leon Goretzka, centrocampista tedesco che ha già annunciato che lascerà a zero il Bayern Monaco al termine della stagione.