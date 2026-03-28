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Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpo

Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpo
Calciomercato Milan, Leon Goretzka è uno dei giocatori più accostati ai rossoneri in vista della sessione estiva. Ecco i costi dell'operazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Le squadre stanno già lavorando per le prossime stagioni compreso il Diavolo. Tanto è vero che la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri si sono visti in un summit per capire le strategie da mettere in pratica. In caso di qualificazione in Champions League il Milan dovrà rinforzare molto la squadra e servirà anche un colpo per il centrocampo, in particolare nel ruolo di mezzala destra. Tra i nomi accostati di recente al Milan resta Leon Goretzka, centrocampista tedesco che ha già annunciato che lascerà a zero il Bayern Monaco al termine della stagione.

Calciomercato Milan, i costi di Goretzka

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Per Massimiliano Allegri Goretzka è la mezzala perfetta: fisica, di corsa, in grado anche di inserirsi in area di rigore avversaria. E' un centrocampista con tantissima esperienza internazionale e ancora nel pieno dell'età (classe 1995). In stagione ha giocato 24 partite in Bundesliga con 2 gol e 2 assist, mentre in Champions League le presenze sono 8. A livello economico è un colpo davvero possibile per il Milan?

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Secondo le ultime notizie di mercato le richieste di Goretzka potrebbero essere molto importanti: il centrocampista tedesco potrebbe chiedere 7 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. In più un premio alla firma di circa 10 milioni di euro. Un investimento netto di circa 31 milioni di euro. Tanti, tanti soldi con la dirigenza che dovrebbe fare uno sforzo importante specialmente a livello di ingaggio. Al momento il giocatore più pagato in rossonero resta Leao che prende 5 milioni di euro più bonus. Vedremo se il Diavolo proverà davvero a chiudere il colpo, un colpo che sarebbe davvero importantissimo per il Milan di Massimiliano Allegri.

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