Secondo le ultime notizie di mercato le richieste di Goretzka potrebbero essere molto importanti: il centrocampista tedesco potrebbe chiedere 7 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. In più un premio alla firma di circa 10 milioni di euro. Un investimento netto di circa 31 milioni di euro. Tanti, tanti soldi con la dirigenza che dovrebbe fare uno sforzo importante specialmente a livello di ingaggio. Al momento il giocatore più pagato in rossonero resta Leao che prende 5 milioni di euro più bonus. Vedremo se il Diavolo proverà davvero a chiudere il colpo, un colpo che sarebbe davvero importantissimo per il Milan di Massimiliano Allegri.
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