Campionato in pausa per le partite delle nazionali, ma comunque ci son notizie interessanti sul Milan: novità di mercato su Tresoldi e Castro. Parla Jashari e la mossa di Allegri per Gimenez. Ecco le top news del 28 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan, la mossa per Gimenez. I retroscena da Jashari. Svolta per Tresoldi. Castro si avvicina?
Ecco le top news del 28 marzo 2026 da Pianeta Milan: novità di mercato su Tresoldi e Castro. Parla Jashari e la mossa di Allegri per Gimenez. Ecco tutte le notizie
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