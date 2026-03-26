Calciomercato Milan, Schira svela: 'Goretzka, ecco le sue richieste'

Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarà libero a fine stagione visto che ha già annunciato di volere lasciare il Bayern Monaco. A livello tattico e di qualità sarebbe la mezzala destra perfetta per Massimiliano Allegri. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira che su 'YouTube' svela le richieste economiche del giocatore. Ecco tutti i dettagli.