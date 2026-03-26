Calciomercato Milan, Schira svela: 'Goretzka, ecco le sue richieste'

Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarà libero a fine stagione visto che ha già annunciato di volere lasciare il Bayern Monaco. A livello tattico e di qualità sarebbe la mezzala destra perfetta per Massimiliano Allegri. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira che su 'YouTube' svela le richieste economiche del giocatore. Ecco tutti i dettagli.
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Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”
Calciomercato Milan, Leon Goretzka è uno degli obiettivi per l'estate dei rossoneri. Non solo il Diavolo sul giocatore. Le richieste dal giornalista Nicolò Schira
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"Attenzione al nome di Leon Goretzka in scadenza che ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione. Vuole fare un'esperienza diversa. Vuole mettersi alla prova in un altro campionato. C'è il Tottenham, anche l'Arsenal è interessato. In Italia c'è stato un incontro con il Napoli, il Milan è molto attento e piace molto ad Allegri. C'è anche l'Inter. C'è un però 'grande': chiede 7 milioni di euro a stagione più bonus per tre anni. In più un bonus premio alla firma di circa 10 milioni. Il Milan è molto interessato".
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