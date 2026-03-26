Milan, Pavlovic è uno dei giocatori più importanti per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo una prima stagione con i rossoneri fatta di alti e bassi, il serbo è diventato forse il giocatore più essenziale della difesa a tre dei rossoneri. Con l'arrivo di Allegri in panchina Pavlovic ha cambiato ruolo passando da un difensore centrale della difesa a quattro di Fonseca e Conceicao a un braccetto sinistro della difesa a tre con cui il Milan sta giocando da inizio stagione. Un cambio radicale per il Diavolo che ha permesso a Pavlovic di giocare con più sicurezza in difesa: il serbo ora è un muro quasi per tutti, sbaglia pochissimo se non zero e in più è un'arma in attacco.