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Milan, allarme Pavlovic: pericolo Chelsea da silenziare subito. Sul mercato un errore da evitare

Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big ...
Milan, Pavlovic è uno dei giocatori più migliorati in questa stagione grazie ad Allegri. Occhio agli assalti del Chelsea e non solo. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Pavlovic è uno dei giocatori più importanti per la squadra di Massimiliano Allegri. Dopo una prima stagione con i rossoneri fatta di alti e bassi, il serbo è diventato forse il giocatore più essenziale della difesa a tre dei rossoneri. Con l'arrivo di Allegri in panchina Pavlovic ha cambiato ruolo passando da un difensore centrale della difesa a quattro di Fonseca e Conceicao a un braccetto sinistro della difesa a tre con cui il Milan sta giocando da inizio stagione. Un cambio radicale per il Diavolo che ha permesso a Pavlovic di giocare con più sicurezza in difesa: il serbo ora è un muro quasi per tutti, sbaglia pochissimo se non zero e in più è un'arma in attacco.

Milan non cedere Pavlovic

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Pavlovic infatti è in grado di creare scompiglio nelle difese avversarie grazie alle sue scorribande sulla fascia permettendo al Milan di avere un uomo e una soluzione in più. Inoltre con una difesa più bassa e accorta, il serbo non si fa più infilare alle spalle come succedeva la scorsa stagione. Non è un caso che secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe il forte interesse del Chelsea per Pavlovic con contatti già avviati con il suo entourage. Prezzo? Si parla di un valore attuale sui 40 milioni di euro. Per il Milan sarebbe una plusvalenza importante visto che Pavlovic è arrivato nel 2024 per circa 20 milioni di euro dal Salisburgo.

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Va benissimo il bilancio che resta fondamentale per il Milan come per qualsiasi altro club italiano, ma vendere un giocatore così importante come Pavlovic dopo solo una stagione con Allegri sarebbe un grave errore. Il serbo è il classico difensore che piace all'allenatore rossonero: forte, aggressivo e con voglia infinita. In questo momento l'ex Salisburgo è in piena crescita e lasciarlo andare via così (anche in caso di offerta monstre) sarebbe un peccato paragonabile alle cessione passate di Tonali e Reijnders per fare due esempi. Se il Milan vuole vincere giocatori come Pavlovic vanno blindati e non ceduti subito per fare cassa.

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