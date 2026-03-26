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Va benissimo il bilancio che resta fondamentale per il Milan come per qualsiasi altro club italiano, ma vendere un giocatore così importante come Pavlovic dopo solo una stagione con Allegri sarebbe un grave errore. Il serbo è il classico difensore che piace all'allenatore rossonero: forte, aggressivo e con voglia infinita. In questo momento l'ex Salisburgo è in piena crescita e lasciarlo andare via così (anche in caso di offerta monstre) sarebbe un peccato paragonabile alle cessione passate di Tonali e Reijnders per fare due esempi. Se il Milan vuole vincere giocatori come Pavlovic vanno blindati e non ceduti subito per fare cassa.
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