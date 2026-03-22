Milan-Torino 3-2, dopo un primo tempo pessimo a livello di gioco e di occasioni create, i rossoneri sono scesi in campo con un piglio decisamente diverso nella ripresa cambiando passo e dominando i granata nei primi 20 minuti del secondo tempo. Chi aveva acceso i primi 45 minuti è stato Pavlovic con un eurogol pazzesco. Ma il colpo da fuori del difensore serbo non è stata la giocata migliore della sua gara. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. . PROSSIMA SCHEDA>>>
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Milan-Torino, Pavlovic il leader difensivo ‘allegriano’ con quel pepe in più in attacco
Milan-Torino, Strahinja Pavlovic è stato tra i protagonisti positivi della vittoria rossoneri allo stadio San Siro di Milano. Ecco le sue pagelle e l'analisi
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