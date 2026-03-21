Pagelle Milan Torino 3-2: Pavlovic benissimo, male Fullkrug

PAGELLE MILAN-TORINO - È sicuramente un Milan diverso dall'ultima partita: meno offensivo, più riparato, ma ancora troppo poco concentrato e preciso. La partita col Torino inizia ancora all'insegna degli errori tecnici. Tra passaggi sbagliati e controlli pessimi, con Fikayo Tomori grande protagonista, i rossoneri faticano a costruire e stroncano qualche ripartenza granata. I pericoli milanisti li creano Adrien Rabiot con un tiro da fuori e poi Strahinja Pavlovic con il gol del vantaggio: una perla dalla distanza. Vantaggio che dura poco: allo scadere Simeone appoggia in rete un tiro da fuori che si stampa sul palo. Fine primo tempo in parità, al Milan manca l'attacco. Nel secondo tempo entra in campo subito una squadra diversa: più offensiva e più pericolosa. Il gol non tarda ad arrivare. Costruito bene, lo segna Rabiot, in gol sia all'andata che al ritorno. Poi due minuti dopo segna anche Fofana e tutto sembra facile. Il finale si macchia di tensione con un rigore discutibile assegnato al Toro, trasformato da Vlasic, ma il Milan regge.