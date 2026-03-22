Dopo la vittoria fondamentale del Milan contro il Torino ha parlato ovviamente anche Massimiliano Allegri sviscerando vari argomenti e temi. In primis il pensiero sul rigore concesso ai granata e lo 'sfogo' con il quarto uomo Doveri: "È la foga del momento. Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante", ha spiegato a 'DAZN'. In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda il rigore, credo che è un rigore come quello che ci hanno dato con la Fiorentina, si danno e non si danno". PROSSIMA SCHEDA>>>