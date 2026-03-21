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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Torino 3-2, Allegri sul rigore concesso ai granata: “Mi fate venire voglia di smettere di allenare”

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Milan-Torino 3-2, Allegri sul rigore concesso ai granata: “Mi fate venire voglia di smettere di allenare”

Milan-Torino 3-2, Vlasic non sbaglia dal dischetto | Serie A News
Il Torino accorcia le distanze grazie al rigore trasformato da Nikola Vlasic: il racconto del gol e la reazione dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri
Redazione PM

Il Torino di Roberto D'aversa accorcia le distanze contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano.

Milan-Torino, la reazione di Allegri al rigore concesso al Toro

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All'82' minuto l'arbitro Francesco Fourneau viene richiamato da VAR per rivedere un contatto tra la mano di Pavlovic e il volto di Simeone. Dopo una breve revisione, il direttore di gara assegna calcio di rigore per il Torino, che verrà poi trasformato da Vlasic.

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Non le ha mandate a dire Massimiliano Allegri, che ha protestato con il quarto uomo per un rigore che a suo avviso è inesistente. Di seguito, le sue parole riportate da Federica Zille.

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"Io ci provo a stare calmo, ma così mi fate venire voglia di smettere di allenare", ha commentato l'allenatore del Milan.

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