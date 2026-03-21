Il Torino accorcia le distanze grazie al rigore trasformato da Nikola Vlasic: il racconto del gol e la reazione dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri
Il Torino di Roberto D'aversa accorcia le distanze contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano.
Milan-Torino, la reazione di Allegri al rigore concesso al Toro
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All'82' minuto l'arbitro Francesco Fourneau viene richiamato da VAR per rivedere un contatto tra la mano di Pavlovic e il volto di Simeone. Dopo una breve revisione, il direttore di gara assegna calcio di rigore per il Torino, che verrà poi trasformato da Vlasic.