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Milan-Torino di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News

Milan-Torino di Serie A: la partita di 'San Siro' in diretta | Live News
Questo pomeriggio, alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Redazione

21/03/2026 - 18:00
MILAN
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TORINO

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. 

ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-TORINO IN DIRETTA TV O STREAMING

+++ MILAN-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (İlkhan), Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata (Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Marianucci, Maripán, Tamèze, Lazaro, Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan (Prati), Biraghi, Adams (Zapata), Kulenović. Allenatore: D'Aversa.

+++ MILAN-TORINO LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

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+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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