Dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra, la Croazia tornerà in campo questa notte per la seconda giornata del Mondiale. All'una di notte, Luka Modric e compagni scenderanno in campo al 'Toronto Stadium' per affrontare il Panama, a sua volta reduce dal ko contro il Ghana. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match, Mateo Kovacic si è espresso sul centrocampista del Milan, sottolineando la sua importanza sia in campo che all'interno dello spogliatoio.

Kovacic esalta Modric

"Il carattere di Luka è molto importante per noi. Non si arrende mai, è un vero leader dentro e fuori dal campo. Ha fatto molta strada nella sua carriera e può essere un grande esempio per tutti i giovani giocatori".

Rinnovo con il Milan o ritiro? Ecco cosa filtra sul futuro di Modric

La prestazione dicontro l'non è stata impeccabile: rigore causato, qualche errore di troppo e cambio anticipato al 58' minuto. Nonostante la battuta d'arresto,ci ha tenuto a difendere il compagno dalle critiche.Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione di Amorim ha già dato dato il via libera per la permanenza dell'ex Real Madrid, ma la scelta finale ricadrà esclusivamente sul giocatore.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport', Modric non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Il giocatore e la sua famiglia si trovano bene a Milano e la figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere. Tuttavia, la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri hanno fatto vacillare le certezze del croato.

La corte del Real Madrid

Sedecidesse di non rinnovare con il, il suo futuro potrebbe essere nei quadri dirigenziali delStando a quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il club spagnolo avrebbe offerto al giocatore la possibilità di "tornare a casa" per un futuro dietro alla scrivania. Tanto dipenderà dalla mole di voglia del croato di continuare a giocare a calcio, ma anche dallache potrebbe risultare decisiva per la scelta finale del Pallone d'Oro.