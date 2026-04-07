Modric sorride per la figlia: Ema vince la Garino Cup con il Milan Femminile

Un torneo da protagonista

Il percorso del Milan Femminile Under 13 è stato netto. In semifinale il derby vinto per 2-0 contro l’Inter, mentre nei quarti Ema aveva lasciato il segno nel 3-1 al Sassuolo. Luka, collegato in FaceTime da Napoli, ha seguito un tratto della finale insieme alla moglie Vanja e agli altri figli, Ivano e Sofia, tra Emozione e orgoglio per la propria piccola campionessa.