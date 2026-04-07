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Ema Modric vince la Garino Cup con il Milan Femminile Under 13: primo trofeo rossonero in famiglia

Modric sorride per la figlia: Ema vince la Garino Cup con il Milan Femminile
Che soddisfazione per Luka Modric: la figlia Ema trionfa nella Garino Cup con il Milan Femminile Under 13 e firma un torneo da protagonista
Redazione PM

Pasquetta speciale in casa Modric. Mentre Luka era a Napoli per lo scontro diretto del 'Maradona', a Torino sua figlia Ema conquistava il primo trofeo in maglia rossonera. L’Under 13 femminile del Milan ha vinto la Garino Cup, torneo Esordienti, con Ema grande protagonista.

Nella foto simbolo della giornata, Ema tiene tra le mani una coppa più grande di lei, con lo stesso sorriso gentile che i tifosi conoscono bene. È il primo titolo rossonero della famiglia Modric.

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Un torneo da protagonista

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Il percorso del Milan Femminile Under 13 è stato netto. In semifinale il derby vinto per 2-0 contro l’Inter, mentre nei quarti Ema aveva lasciato il segno nel 3-1 al Sassuolo. Luka, collegato in FaceTime da Napoli, ha seguito un tratto della finale insieme alla moglie Vanja e agli altri figli, Ivano e Sofia, tra Emozione e orgoglio per la propria piccola campionessa.

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