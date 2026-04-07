Scudetto sfumato, Champions da difendere: il nuovo obiettivo del Milan

La sconfitta del 'Maradona' chiude definitivamente la corsa scudetto del Milan. Era l’ultima chiamata: l’Inter capolista affrontava la Roma, mentre i rossoneri volavano a Napoli. Lo scenario è stato il peggiore possibile: vittoria nerazzurra e ko della squadra di Allegri. Risultato? Inter a +9, sorpasso del Napoli e Diavolo che scivola al terzo posto. A sette giornate dalla fine, il verdetto è chiaro.