Scudetto sfumato, Champions da difendere: il nuovo obiettivo del Milan

Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?
Classifica e margine: il Milan deve guardarsi alle spalle—
Archiviate le speranze di tricolore, resta l’obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Traguardo che Allegri ha indicato per tutta la stagione, senza mai sbilanciarsi oltre. Oggi la classifica dice: Milan 63 punti, Como 58, Juventus 57, Roma 53. Sei lunghezze di vantaggio sul quarto posto, con sette partite ancora da giocare.
Il margine è significativo, ma non consente distrazioni. “Bisogna guardarsi dietro dal Como e dalla Juventus, mancano 7 partite e bisogna fare i punti per la Champions: ci servono altre 4 vittorie”, ha ribadito il tecnico.
Quattro successi significherebbero 75 punti finali. Un numero tutt’altro che casuale.
Le statistiche: quota 74-75 per la Champions—
Lo scorso 18 gennaio, dopo Milan-Lecce, Allegri aveva fissato l’asticella: “A oggi, la quota Champions è a 74 punti”. Oggi i calcoli tornano. Con quattro vittorie, il Milan arriverebbe a 75, uno in più della soglia pronosticata tre mesi fa.
Negli ultimi dieci campionati, la media per il quarto posto è stata di 71,5 punti; il picco più alto è stato 78. I precedenti confermano il trend: 72 punti all’Inter nel 2017/2018, 70 al Milan nel 2022/2023, 70 alla Juventus nel 2024/2025.
Il calendario: Juve e Atalanta snodi decisivi—
Il percorso finale propone due snodi chiave a 'San Siro': Juventus il 26 aprile e Atalanta il 10 maggio. Due scontri diretti che possono valere più dei tre punti.
Lo scudetto è sfumato, ma il Milan ha ancora il destino europeo nelle proprie mani. I numeri indicano la strada. Ora servono risposte sul campo.
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