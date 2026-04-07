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Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?

Scudetto sfumato, Champions da difendere: il nuovo obiettivo del Milan
Dopo il ko di Napoli, i rossoneri possono dire addio al sogno tricolore: ora il Milan deve guardarsi le spalle e difendere la zona Champions. Ecco quanti punti servono per blindare il quarto posto
Redazione PM

La sconfitta del 'Maradona' chiude definitivamente la corsa scudetto del Milan. Era l’ultima chiamata: l’Inter capolista affrontava la Roma, mentre i rossoneri volavano a Napoli. Lo scenario è stato il peggiore possibile: vittoria nerazzurra e ko della squadra di Allegri. Risultato? Inter a +9, sorpasso del Napoli e Diavolo che scivola al terzo posto. A sette giornate dalla fine, il verdetto è chiaro.

“Alla corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato l’addio. L’Inter ha 9 punti di vantaggio e davanti a noi c’è anche il Napoli”, ha ammesso Allegri nel post partita.

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Classifica e margine: il Milan deve guardarsi alle spalle

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Archiviate le speranze di tricolore, resta l’obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Traguardo che Allegri ha indicato per tutta la stagione, senza mai sbilanciarsi oltre. Oggi la classifica dice: Milan 63 punti, Como 58, Juventus 57, Roma 53. Sei lunghezze di vantaggio sul quarto posto, con sette partite ancora da giocare.

Il margine è significativo, ma non consente distrazioni. “Bisogna guardarsi dietro dal Como e dalla Juventus, mancano 7 partite e bisogna fare i punti per la Champions: ci servono altre 4 vittorie”, ha ribadito il tecnico.

Quattro successi significherebbero 75 punti finali. Un numero tutt’altro che casuale.

Le statistiche: quota 74-75 per la Champions

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Lo scorso 18 gennaio, dopo Milan-Lecce, Allegri aveva fissato l’asticella: “A oggi, la quota Champions è a 74 punti”. Oggi i calcoli tornano. Con quattro vittorie, il Milan arriverebbe a 75, uno in più della soglia pronosticata tre mesi fa.

Negli ultimi dieci campionati, la media per il quarto posto è stata di 71,5 punti; il picco più alto è stato 78. I precedenti confermano il trend: 72 punti all’Inter nel 2017/2018, 70 al Milan nel 2022/2023, 70 alla Juventus nel 2024/2025.

Il calendario: Juve e Atalanta snodi decisivi

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Il percorso finale propone due snodi chiave a 'San Siro': Juventus il 26 aprile e Atalanta il 10 maggio. Due scontri diretti che possono valere più dei tre punti.

Lo scudetto è sfumato, ma il Milan ha ancora il destino europeo nelle proprie mani. I numeri indicano la strada. Ora servono risposte sul campo.

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