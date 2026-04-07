Lo stesso Pulisic, partito nel migliore dei modi, non segna dal 28 dicembre 2025, in occasione della gara contro il Verona, vinta poi 3-0. Nelle ultime 3 sconfitte, i rossoneri hanno perso 1-0 (contro Parma, Lazio e, per l'appunto, Napoli) senza segnare neanche un gol. Il Milan in partita 'non crolla', ma basta una piccola disattenzione per andare in negativo e, una volta sotto, non avere le giuste armi per ribaltarla.

I dati — Rivolgendo la mente al girone di andata, i rossoneri erano rimasti a secco soltanto contro la Juventus, un solo episodio isolato. Ad oggi la storia è ben diversa. il Milan sta avendo non poche difficoltà a creare e a concretizzare. Anche contro gli azzurri ieri sera, i rossoneri non sono riusciti a creare abbastanza.

Con l'attuale sistema di gioco, l'attacco non rende più: Leao è costretto a partire in un ruolo che non è il suo naturale (ricordiamo che, nell'anno dello scudetto, il portoghese ha sempre giocato come esterno, no come punta centrale), mentre Pulisic non ha più la stessa libertà di prima nell'attaccare l'area avversaria, sentendosi schiacciato. Meno uno contro uno, meno profondità, meno gol, questo è il risultato.

Il paradosso è molto evidente: il Milan resta comunque una squadra solida, in 31 giornate sono stati incassati 24 gol avendo la seconda miglior difesa del campionato, ma sta perdendo davvero tanto terreno in attacco: l'Inter, per esempio, ha registrato ben 71 gol.

I segnali sono ben chiari, ed è il momento di intervenire. Nel calcio non bastano le difese di ferro, se non segni, ovviamente, perdi.