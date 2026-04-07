Nella giornata di oggi, martedì 07 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la brutta sconfitta di ieri contro il Napoli di Antonio Conte. Spazio, può, anche al calciomercato, con un clamoroso ritorno in vista. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, crisi in attacco: i dati. Mercato: in vista un clamoroso ritorno? Vlahovic, la situazione
ULTIME MILAN NEWS
Milan, crisi in attacco: i dati. Mercato: in vista un clamoroso ritorno? Vlahovic, la situazione
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, martedì 7 aprile 2026. Tra mercato e dichiarazioni...