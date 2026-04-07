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Napoli-Milan, c’era un rigore su Pavlovic? Cesari: “Il difensore…”

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l'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha voluto commentare Napoli-Milan e tutti gli episodi dubbi andati in scena durante il match...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha voluto commentare Napoli-Milan, vinto dai partenopei per 1-0 grazie al gol di Politano, dal punto di vista arbitrale, analizzando i pochi episodi 'dubbi' o 'polemici', facendo anche i complimenti alla gestione di Daniele Doveri. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

"Complimenti a Doveri, è arbitro credibile. È stato rispettato. Due ammonizioni, una a Buongiorno che atterra Modric e una a Politano su Pulisic: corrette. In area rimane a terra Pavlovic, c’è stato un buffetto involontario di McTominay: il difensore accentua un po' ma entrambi si danno subito mano. Lancio di Athekame per Pavlovic, che indietreggia e cade dopo un contatto con Buongiorno: l'italiano mette le mani sull'avversario anche per tenere la posizione. Doveri fa continuare”.

Ecco, di seguito, la classifica completa dopo la vittoria degli azzurri di ieri:

  • Inter — 72 pt

  • Napoli — 65 pt

  • Milan — 63 pt

  • Como — 58 pt

  • Juventus — 57 pt

  • Roma — 54 pt

  • Atalanta — 53 pt

  • Bologna — 45 pt

  • Lazio — 44 pt

  • Torino — 42 pt

  • Fiorentina — 42 pt

  • Sassuolo — 42 pt

  • Udinese — 40 pt

  • Genoa — 33 pt

  • Parma — 35 pt

  • Cagliari — 30 pt

  • Cremonese — 27 pt

  • Lecce — 27 pt

  • Verona — 18 pt

  • Pisa — 18 pt

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