l'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha voluto commentare Napoli-Milan e tutti gli episodi dubbi andati in scena durante il match...

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro italiano Graziano Cesari ha voluto commentare Napoli-Milan , vinto dai partenopei per 1-0 grazie al gol di Politano, dal punto di vista arbitrale, analizzando i pochi episodi 'dubbi' o 'polemici', facendo anche i complimenti alla gestione di Daniele Doveri. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

"Complimenti a Doveri, è arbitro credibile. È stato rispettato. Due ammonizioni, una a Buongiorno che atterra Modric e una a Politano su Pulisic: corrette. In area rimane a terra Pavlovic, c’è stato un buffetto involontario di McTominay: il difensore accentua un po' ma entrambi si danno subito mano. Lancio di Athekame per Pavlovic, che indietreggia e cade dopo un contatto con Buongiorno: l'italiano mette le mani sull'avversario anche per tenere la posizione. Doveri fa continuare”.