Non abbiamo attacco! Analisi Napoli-Milan 1-0: Stramaccioni si sbaglia

Ancora una volta, dopo Napoli-Milan 1-0, i tifosi sono partiti a criticare Massimiliano Allegri, dopo un anno di sofferenze senza sconfitte. I rossoneri salutano lo Scudetto definitivamente e sicuramente il tecnico di Livorno non è stato impeccabile nelle scelte di ieri, in cui forse è mancato un po' di coraggio. Tuttavia, il problema più grande è sempre un altro: la squadra e la qualità dei giocatori, oltre alla condizione dei titolari. I rossoneri giocano senza attacco e non per scelta. I titolari di ieri erano di livello troppo basso, mentre i titolari teorici non stanno bene da inizio anno. Il risultato è un gioco buono, una manovra costruita bene e studiata, ma senza mai tirare o essere pericolosi. Per quanto riguarda la fase difensiva, invece, solita partita solida. Il gol arriva per una sbavatura di un singolo. Ma attenzione, non Youssouf Fofana come tutti credono: il francese classe 1999 non sbaglia e Andrea Stramaccioni al commento ha condizionato tutti. Nell'analisi tattica in questo video, il nostro match analyst Mattia Pellé ci spiega tutto. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e attivate la campanella!