La verità, però, è che il francese, quando si trattatava di puntare l'uomo, è apparso troppo timido: poca personalità ed efficacia. Guardano invece il punto di vista tattico, Niclas Fullkrug è risultato essere migliore: l'attaccante, in prestito dal West Ham, ha lavorato spalle alla porta, ma troppo lontano per incidere come dovrebbe.

In panchina Allegri aveva altre soluzioni, arrivate però troppo tardi: dopo mesi e mesi di lontananza, Santiago Gimenez è finalmente tornato a disposizione della squadra, Christian Pulisic invece è entrato a metà della ripresa. Spazio anche Rafael Leao nel finale della gara.

I dati allarmano... — Il dato, però, è preoccupante. Nonostante le scelte, l'attacco rossonero non è riuscito a segnare neanche un gol, ed è anche, e soprattutto, da qui che passa la frenata del Milan. Nel 2026, sono state realizzate solamente 8 reti: 4 per Leao, 3 per Nkunku e 1 per Fullkrug, con Pulisic che continua a restare a digiuno dopo un'inizio stagione sorprendente.

Altro dato preoccupante è legato alla doppia cifra: a poche giornate dal termine del campionato, nessun calciatore rossonero è riuscito ad andare in doppia cifra, dimostrando ancora una volta la fatica e le difficoltà dei rossoneri nel segnare.

In vista della prossima stagione, il Milan deve assolutamente intervenire portando a Milano una vera e propria punta, un giocatore in grado di garantirti quei 15/20 gol stagionali: il diavolo, che come obiettivo ha la qualificazione in Champions League, dovrà far fronte a questo grandissimo problema offensivo in vista del ritorno nell'Europa che conta...