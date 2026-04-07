Cassano: "Il Napoli ha provato a vincerla, il Milan gioca in maniera casuale"—
'FantAntonio' ha poi proseguito così: "Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra Nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore - l'invettiva su Allegri -. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale".
Cassano è andato avanti nella sua disamina di Napoli-Milan: "L'unico che salvo della stagione rossonera a parte Luka Modrić è Adrien Rabiot. Pure stasera ritmi bassissimi, senza idee, senza nulla. Alla fine ha messo cinque attaccanti solo per confondere le idee. Ho visto un vero e proprio schifo".
"Milan, hai vinto due derby di cui uno a culo. Ad Allegri bisognerebbe sottolineare ..."—
La chiosa dell'ex fantasista di Bari Vecchia è un interrogativo, da rigirare ai sostenitori del Milan. Vorrei fare una domanda ai tifosi rossoneri 'Che emozioni vi ha dato quest'anno la vostra squadra?'. Solo vincere due derby di cui uno a c**o. Poi ad Allegri bisognerebbe sottolineare che lui disse che arrivare secondi non vale niente, come Toto Cotugno a Sanremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA