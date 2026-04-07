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Cassano: “Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi …”

Cassano: 'Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi ...'
Antonio Cassano, ex attaccante rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012, ha commentato l'esito di Napoli-Milan - partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 - nel corso della trasmissione 'Viva el Fútbol' su 'Twitch'
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Cassano, ex attaccante rossonero per 18 mesi (dal gennaio 2011 al giugno 2012), ha commentato - nel corso della consueta trasmissione 'Viva el Fútbol' in onda su 'Twitch', l'esito di Napoli-Milan, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 terminato 1-0 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri grazie a un gol di Matteo Politano al 79'.

Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta. "Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo", ha esordito Cassano sul tema.

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'FantAntonio' ha poi proseguito così: "Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra Nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore - l'invettiva su Allegri -. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale".

Cassano è andato avanti nella sua disamina di Napoli-Milan: "L'unico che salvo della stagione rossonera a parte Luka Modrić è Adrien Rabiot. Pure stasera ritmi bassissimi, senza idee, senza nulla. Alla fine ha messo cinque attaccanti solo per confondere le idee. Ho visto un vero e proprio schifo".

"Milan, hai vinto due derby di cui uno a culo. Ad Allegri bisognerebbe sottolineare ..."

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La chiosa dell'ex fantasista di Bari Vecchia è un interrogativo, da rigirare ai sostenitori del Milan. Vorrei fare una domanda ai tifosi rossoneri 'Che emozioni vi ha dato quest'anno la vostra squadra?'. Solo vincere due derby di cui uno a c**o. Poi ad Allegri bisognerebbe sottolineare che lui disse che arrivare secondi non vale niente, come Toto Cotugno a Sanremo".

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