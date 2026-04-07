Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta. "Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo", ha esordito Cassano sul tema.