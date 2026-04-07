"Non dimentichiamo che l’anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no? I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il Presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l'ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il Presidente".
Conte: "Già stato in Nazionale, conosco l'ambiente". ADL: "Difficilmente accetterebbe"—
E nella notte, da Los Angeles (U.S.A.), dove ha presenziato - all'Egyptian Theatre di Hollywood - alla première statunitense di 'Ag4in', documentario sullo Scudetto 2025 del Napoli, il Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, ha risposto in via diretta al suo allenatore. Rilasciando, a 'CalcioNapoli24', dichiarazioni interessanti. "Lo libererei dall'ultimo anno di contratto se mi chiedesse di tornare CT? Penso che gli direi sì ma lui è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata". Ancora 7 partite insieme poi, tra Napoli e Conte, potrebbe persino verificarsi un clamoroso divorzio.
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