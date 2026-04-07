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Conte: “Italia? Se fossi il Presidente FIGC, mi contatterei”. E De Laurentiis: “Se vuole andare, gli direi sì”

Conte: 'Italia? Se fossi il Presidente FIGC, mi contatterei'. E De Laurentiis: 'Se vuole andare, gli direi sì'
Antonio Conte ha parlato dopo Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026, dell'eventualità che vada a fare il Commissario Tecnico dell'Italia. Con tanto di replica del suo Presidente, Aurelio De Laurentiis! Il botta e risposta
Daniele Triolo Redattore 

Il Napoli di Antonio Conte, ieri sera nel 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha battuto per 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri con il gol di Matteo Politano al 79'. Più che la lotta Scudetto dei partenopei con l'Inter o dell'obiettivo qualificazione in Champions League per azzurri e rossoneri, però, hanno tenuto banco le dichiarazioni post-partita di Conte su un suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale Italiana.

Il nome di Conte, infatti, è uno di quelli usciti, nei giorni scorsi, per la sostituzione di Gennaro Gattuso nel ruolo di Commissario Tecnico dell'Italia. Interpellato ieri sera a 'DAZN' sull'argomento, Conte ha fornito una risposta che ha spiazzato anche il più ottimista tra i tifosi del Napoli.

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"Non dimentichiamo che l’anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no? I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il Presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l'ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il Presidente".

Conte: "Già stato in Nazionale, conosco l'ambiente". ADL: "Difficilmente accetterebbe"

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E nella notte, da Los Angeles (U.S.A.), dove ha presenziato - all'Egyptian Theatre di Hollywood - alla première statunitense di 'Ag4in', documentario sullo Scudetto 2025 del Napoli, il Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, ha risposto in via diretta al suo allenatore. Rilasciando, a 'CalcioNapoli24', dichiarazioni interessanti. "Lo libererei dall'ultimo anno di contratto se mi chiedesse di tornare CT? Penso che gli direi sì ma lui è intelligente e senza un interlocutore serio difficilmente accetterebbe di guidare una struttura disorganizzata". Ancora 7 partite insieme poi, tra Napoli e Conte, potrebbe persino verificarsi un clamoroso divorzio.

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