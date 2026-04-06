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Napoli, Conte dopo il Milan: “Vittoria che dà fiducia. La Champions rimane il nostro obiettivo”

Napoli, Conte dopo il Milan: 'La vittoria ci dà fiducia ed entusiasmo'
Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Redazione

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Nonostante le defezioni, a fine partita tanta energia. Cosa le lascia questa vittoria? "Lascia tanto entusiasmo e fiducia. Non bisogna dimenticare che se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze di quest'anno. Anche oggi cinque assenze pesanti, tutti giocatori titolari o quasi. La cosa straordinaria questa squadra l'ha fatta nel momento delle tante assenze. Con tutte queste assenze un'altra squadra sarebbe naufragata, invece noi siamo stati bravi. Penso ad Elmas, entrato oggi alla fine, che è stato un assoluto protagonista di quel periodo. Oggi noi stiamo recuperando quel percorso ed è normale che recuperando i giocatori hai più scelte e più rotazioni. Avevo previsto l'entrata di Politano quando il Milan sarebbe stato più stanco. Sono molto contento per lui e il suo gol, anche Alisson ha fatto un'entrata importante. Tutti si mettono a disposizione, sono molto contento per Matteo che ha fatto il secondo gol. Ora mancano 7 partite, abbiamo fatto un passo importante per l'obiettivo che è la Champions. Se è l'obiettivo del Milan non capisco perché non possa essere il nostro obiettivo. Abbiamo vinto una Supercoppa, ora dobbiamo rimanere lì. C'è l'Inter che sta meritando, sta facendo qualcosa di importante. Meritano di essere primi e noi siamo lì e dobbiamo pensare a noi".

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Sulle speranze Scudetto della squadra: "In un momento di gioia, ci tengo a ringraziare questi ragazzi che hanno risposto presente in un momento che poteva finire male. Hanno risposto invece alla grande. Abbiamo recuperato un po' tutti, aspettiamo Rrahmani, Neres è sulla via del recupero, Hojlund questa mattina il dottore mi ha accolto con questa bella notizia. Avevamo preparato la partita con lui, Giovane è stato bravo ad interpretarla. Noi dobbiamo essere realisti: non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più volte. Vedendo quello che ha fatto l'Inter lo vedo molto difficile, stanno meritando quello che stanno facendo. Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull'acceleratore e difendere lo scudetto. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo secondi, dobbiamo continuare così senza perderci in proclami, sapendo che la Champions è un obiettivo da non fallire".

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