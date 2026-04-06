Napoli, Conte dopo il Milan: 'La vittoria ci dà fiducia ed entusiasmo'

Sulle speranze Scudetto della squadra: "In un momento di gioia, ci tengo a ringraziare questi ragazzi che hanno risposto presente in un momento che poteva finire male. Hanno risposto invece alla grande. Abbiamo recuperato un po' tutti, aspettiamo Rrahmani, Neres è sulla via del recupero, Hojlund questa mattina il dottore mi ha accolto con questa bella notizia. Avevamo preparato la partita con lui, Giovane è stato bravo ad interpretarla. Noi dobbiamo essere realisti: non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino più volte. Vedendo quello che ha fatto l'Inter lo vedo molto difficile, stanno meritando quello che stanno facendo. Noi dobbiamo avere la voglia di mantenere il piede sull'acceleratore e difendere lo scudetto. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo secondi, dobbiamo continuare così senza perderci in proclami, sapendo che la Champions è un obiettivo da non fallire".
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