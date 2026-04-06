Sul Milan che ora si deve guardare indietro in classifica : “Io credo che era bella pensare di poter lottare, poi purtroppo quando perdi con Parma e Lazio nel momento decisivo … io credo che abbiamo 63 punti e sono quelli che ci meritiamo. Dobbiamo rimanere sereni perché durante la stagione ci sono dei momenti di difficoltà. Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti che ci permetteranno di rimanere tra le prime quattro”.

Sul fatto di doversi inventare qualcosa per tornare a fare gol: “Rafa sono 12 giorni che non si allenava. Capisco che a voi piace a giocare con i numeri, purtroppo Rafa quest’anno è partito con un problema al polpaccio, e tornato con un problema al pube, non sta ancora bene. E dopo 12 giorni fermo sarebbe stato più azzardato. I cambi potevano essere importanti, la squadra ha fatto una buona partita. Nkunku ha avuto delle situazioni, Fullkrug ha fatto una buona partita. Alle volte si vince anche senza centravanti. Era una partita che si poteva decidere con un episodio, e loro sono stati molto bravi. Adesso bisogna tornare a casa con una sconfitta e pensare all’Udinese”.