Allegri si è presentato a Napoli-Milan schierando un'inedita coppia d'attacco, formata da Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug che, fino ad ieri, non avevano mai giocato insieme da titolari. Questo perché Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão, reduci da infortunio, non erano - per un motivo o per un altro - in condizione ottimale.