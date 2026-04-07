Allegri si è presentato a Napoli-Milan schierando un'inedita coppia d'attacco, formata da Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug che, fino ad ieri, non avevano mai giocato insieme da titolari. Questo perché Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão, reduci da infortunio, non erano - per un motivo o per un altro - in condizione ottimale.
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato l'esito del match con un pubblicato sul suo account sul popolare social network 'X'. "Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari. Se giochi per mesi col fantasma di Leão e Pulisic non puoi che affondare a gioco lungo. Per andare senza patemi in Champions serve riavere almeno uno dei due in forma. Altrimenti sarà battaglia fino all’ultimo".
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