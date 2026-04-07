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Ravezzani duro: “Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari”

Ravezzani duro: 'Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari'
Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato l'esito di Napoli-Milan di ieri sera al 'Maradona' con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. E ci è andato giù duro
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera il Milan di Massimiliano Allegri ha perso la seconda partita consecutiva in trasferta in Serie A: dopo lo 0-1 rimediato allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, ieri sera è arrivata un'altra battuta d'arresto, con il medesimo risultato, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro i padroni di casa del Napoli.

Il Diavolo ha incassato la rete al 79', autore Matteo Politano, dicendo così addio alle residue chance di Scudetto (l'Inter è volata a + 9, il Napoli ha superato i rossoneri al secondo posto in classifica in campionato) e ora dovrà guardarsi le spalle, nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, dall'assalto di Como, Juventus, Roma e Atalanta.

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Allegri si è presentato a Napoli-Milan schierando un'inedita coppia d'attacco, formata da Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug che, fino ad ieri, non avevano mai giocato insieme da titolari. Questo perché Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão, reduci da infortunio, non erano - per un motivo o per un altro - in condizione ottimale.

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato l'esito del match con un pubblicato sul suo account sul popolare social network 'X'. "Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Füllkrug titolari. Se giochi per mesi col fantasma di Leão e Pulisic non puoi che affondare a gioco lungo. Per andare senza patemi in Champions serve riavere almeno uno dei due in forma. Altrimenti sarà battaglia fino all’ultimo".

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