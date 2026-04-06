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Il peso dei giovani cresciuti in casa: il confronto tra Inter, Juve e Milan

Chi ha più giovani del vivaio in rosa? Ecco il confronto economico tra le big
Il peso dei talenti "fatti in casa": ecco chi ne ha di più in rosa tra le big. Per valore il Milan è dietro alle rivali
Redazione

Il noto sito 'Transfermark.it', punto di riferimento per valori di mercato e aneddoti sul calcio, ha stilato nelle ultime ore una speciale classifica che riguarda il numero di giocatori cresciuti nel vivaio delle squadre italiane che ora si trovano in prima squadra, con allegato valore totale di mercato.

Andando nello specifico, le squadre che hanno più giocatori provenienti dal vivaio sono Atalanta e Fiorentina, entrambe con 6 giocatori. Seguono con 5 Sassuolo, Genoa, Cagliari e Torino. A quota tre poi troviamo Inter, Milan e Juventus.

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Interessante anche vedere il valore dei giocatori cresciuti nei settori giovanili di queste ultime tre squadre. L'Inter comanda grazie a Federico Dimarco e Pio Esposito che hanno un valore totale pari a 95 milioni di euro, senza dimenticare il terzo portiere nerazzurro Raffaele Di Gennaro. Al secondo posto tra le tre big c'è la Juventus con 91 milioni di euro grazie a Kenan Yildiz e Fabio Miretti, che completano il quadro con Carlo Pinsoglio. Infine, con 44 milioni di euro c'è il Milan rappresentato da Davide Bartesaghi, Matteo Gabbia e Lorenzo Torriani.

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