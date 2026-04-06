Chi ha più giovani del vivaio in rosa? Ecco il confronto economico tra le big

Interessante anche vedere il valore dei giocatori cresciuti nei settori giovanili di queste ultime tre squadre. L'Inter comanda grazie a Federico Dimarco e Pio Esposito che hanno un valore totale pari a 95 milioni di euro, senza dimenticare il terzo portiere nerazzurro Raffaele Di Gennaro. Al secondo posto tra le tre big c'è la Juventus con 91 milioni di euro grazie a Kenan Yildiz e Fabio Miretti, che completano il quadro con Carlo Pinsoglio. Infine, con 44 milioni di euro c'è il Milan rappresentato da Davide Bartesaghi, Matteo Gabbia e Lorenzo Torriani.
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