Chi ha più giovani del vivaio in rosa? Ecco il confronto economico tra le big

Il peso dei talenti "fatti in casa": ecco chi ne ha di più in rosa tra le big. Per valore il Milan è dietro alle rivali

Il noto sito 'Transfermark.it', punto di riferimento per valori di mercato e aneddoti sul calcio, ha stilato nelle ultime ore una speciale classifica che riguarda il numero di giocatori cresciuti nel vivaio delle squadre italiane che ora si trovano in prima squadra , con allegato valore totale di mercato.

Andando nello specifico, le squadre che hanno più giocatori provenienti dal vivaio sono Atalanta e Fiorentina, entrambe con 6 giocatori. Seguono con 5 Sassuolo, Genoa, Cagliari e Torino. A quota tre poi troviamo Inter, Milan e Juventus.